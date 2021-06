Pénteken nyit a székelyudvarhelyi városi strand

Megnyitja kapuit a városi strand Székelyudvarhelyen pénteken. A strandolás néhány alapvető járványügyi szabály betartásával lehetséges, ám idéntől a nagycsaládosoknak is kedvezményes belépést biztosít az önkormányzat – olvasható a városháza közleményében.

Archív • Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Lőrincz Csaba

A székelyudvarhelyi városi strand péntektől naponta 8 és 21 óra között várja a fürdőzni vágyókat. A járványügyi szabályoknak megfelelően kötelező maszkot viselni a közös terekben, és el kell kerülni a zsúfoltságot a strand teljes területén.

A belépés idén is ingyenes az öt év alatti gyerekek számára, a tizennyolcadik életévüket be nem töltött fiatalok és a nyugdíjasok számára pedig 16 és 19 óra, valamint 19 és 21 óra között 6 lej, az egész napos jegyért pedig 10 lejt kell fizetniük. Az egész napos felnőttjegy 15 lejbe kerül, a 16 és 19 óra, illetve a 19 és 21 óra közötti időintervallumban pedig 10 lejbe. Lehet családi jegyet is váltani: két felnőtt és legkevesebb két, legtöbb öt kiskorú gyerek számára 40 lej a belépő.