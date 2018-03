Példátlan összértékű útépítés Udvarhelyszéken

Úttalan utak Kányád községben. Kátyúzni kell, mielőtt elkezdődik az uniós projekt kivitelezése • Fotó: Veres Nándor

Közel száz bekötőút bejáratát is leaszfaltozzák a projekt részeként, valamint a sáncokat is rendbe hozzák.

Jelenleg a kivitelezési tervek elkészítésén dolgozik a megyei tanács csapata, egyebek mellett ebből fog kiderülni, hogy pontosan hol kell teljesen újraalapozni az utat, hol kell szélesíteni és hol elegendők az egyszerűbb korszerűsítések. Barti Tihamér rámutatott, az érintett településeken lakossági fórumokat fognak szervezni, amelyeken a helybéliek javaslatait is meghallgatják annak érdekében, hogy a lehető legjobb munkát végezhessék. Annyit már most tudni, hogy

„Úgy érzem, hogy a projekt megvalósításával jobban fog fejlődni a térség, hiszen könnyebben megközelíthetők lesznek a kis települések. Ez ugyanakkor turisztikai és más jellegű gazdasági fellendülést is eredményez, hiszen megszűnik a falvak elszigeteltsége” – közölte az alelnök, hozzátéve, hogy jelenleg valóban siralmas állapotban vannak az utak. Hangsúlyozta, az is lényeges, hogy a projektnek köszönhetően a Brassó és Kovászna megyei utakkal is összekötik a Hargita megyeieket. Az ottani megyei tanácsok vezetőivel is tárgyalt, és kiderült, hogy ott is megnyerték a pályázatokat a Hargita megyében felújítandó utak folytatásának rendbetételére. Barti azt is elmondta, hogy

öt évük van a beruházás megvalósítására.