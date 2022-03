Példás összefogás zajlik Székelyudvarhelyen a kárpátaljai testvérvárosért

• Fotó: Pinti Attila

Az Ukrajnában zajló események, a fokozódó háborús helyzet a kárpátaljai magyar közösséget, ezen belül pedig a Beregszászon élőket is érinti. A kárpátaljai város vezetőségével való egyeztetést követően a székelyudvarhelyi városvezetés közzé is tette már az igénylistát, amely azt tartalmazza, ami szükséges a jelenlegi helyzet átvészeléséhez az ott élők számára.

Pálfi Kinga, Székelyudvarhely alpolgármestere elmondta, hogy a humanitárius segítségnyújtás megszervezésében sokat segített, hogy a beregszászi polgármester konkrétan leírta, hogy mire van szükségük. Ennek megfelelően két szálon indultak el a szükséges dolgok beszerzését illetően. Az egyik a lakosok irányába fogalmazott kérés, a szervezett adománygyűjtésről:

a város három pontján várják a lakóssági felajánlásokat, elsősorban tartós élelmiszereket, és alapvető tisztálkodási eszközöket.

A polgármesteri hivatal udvarára a nap 24 órájában bármikor be lehet vinni a csomagokat, ezen kívül az Urbana Rt. vállalat székhelyén, a Haáz Rezső utca 4 szám alatt, valamint a városi piacon is van lehetőség a segélycsomagok leadására, munkanapokon 8 és 15 óra között – részletezte az alpolgármester.

A másik vonal, azoknak az eszközöknek a beszerzése, amelyekre konkrétan szükség van most a kárpátaljai városban. Ebben az esetben nagyjából kikalkulálták a megvásárolandó eszközök árát, és pénzadományokból igyekeznek mielőbb beszerezni azokat. Pálfi Kinga elmondása szerint már az eddigiekben is sok cégvezető megkereste őket, hogy anyagi támogatást szeretne nyújtani, és sikerült is megteremteni erre a lehetőséget, amelyben a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány lett a partnerük, munkatársaik segítenek ugyanis a pénzbeli adományok koordinálásában.

HIRDETÉS

Aki tehát pénzadománnyal szeretne segíteni a háború sújtotta régióban élőkön az SZKA weboldalán megteheti.

Akár bankkártyával történő online támogatás, akár banki utalás a módja, ahogyan valaki könnyebben tud ehhez az összefogáshoz társulni, ezen a felületen bármelyiket megteheti. Illetve jogi személynek is van lehetősége adakozni, ha jelzi szándékát, szponzorszerződést kötünk, és az alapján fogja tudni utalni a támogatását

– fogalmazott Csáki Rozália, az SZKA ügyvezetője.

Aki pedig készpénzes támogatást ajánlana fel, beviheti az összeget az alapítvány Kossuth Lajos utca 20. szám alatt található irodájába, munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között – tette hozzá.

A beszerzések befejeztével következne majd a szállítás, ami szintén nem ígérkezik egyszerű feladatnak a jelenlegi helyzetben. A szállításnak is külön procedúrája van, és lévén hogy Ukrajnában hadiállapotot vezettek be, néhány diplomáciai szabály betartásával lehet csak belépni, ám Pálfi Kinga elmondása szerint noha kissé bonyolult, a szabályok betartásával és némi összefogással ezt is megtudják oldani.

Amint összegyűl a megfelelő mennyiség, indul is az első szállítmány Beregszászba. Az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, erre nem kell sokat várni: mindkét intézmény munkatársa örömét fejezte ki, mert azonkívül, hogy hírét vitték a gyűjtésnek, nem kellett többet tenniük annak érdekében, hogy érkezzenek az adományok. Mint mondták, Udvarhelyszék már nem először bizonyítja, hogy ha krízishelyzet van, nagyon erőteljes az összefogás.