Példás összefogás a lángok oltásánál, majd a romok eltakarításánál – kezdődhet a helyreállítás

A tulajdonosok becslései szerint 600–700 ezer eurós kár keletkezett a zeteváraljai fatelepen történt múlt heti tűzeset során. Jelenleg az a céljuk, hogy helyreállítsák a lángok okozta károkat, ugyanakkor továbbra is munkahelyet tudjanak biztosítani a több mint negyven alkalmazottnak.

Nemes Dénes Zsolt és András Albert tulajdonosok videót is mutattak portálunknak, amelyen látszik, hogy milyen gyorsan elharapóznak a lángok. Az alkalmazottak másodperceken belül elkezdték a tűz oltását poroltókkal, ugyanakkor a telepen lévő tűzcsapokat igénybe véve.

A tűzoltók értesítése is perceken belül megtörtént, de így is jelentős, 600–700 ezer eurós kár keletkezett, amibe egyebek mellett a munkagépek, az épület – termelőegység, fenőműhely, öltöző, irodahelyiség –, illetve a termékek értéke is bele van számolva. A tüzet vélhetően elektromos rövidzárlat okozhatta.

A tulajdonosok fontosnak tartották kihangsúlyozni, hogy