Pedagógusi vélemény: az oktatási rendszer skatulyában gondolkodik, amibe nem fér bele mindenki

Pedagógusok, szülők, tanulók versus rendszer címmel kezdett kerekasztalbeszélgetés-sorozatba Marosvásárhelyen a női vállalkozókat tömörítő Transylvanian Art and Trade nevű egyesület.

Tanárok és szülők egymással szemben, de nem egymás ellen • Fotó: Haáz Vince

A kezdeményező Czirjék Katalin, az egyesület alelnöke úgy fogalmazott, hogy amikor egy állami rendszer nem működik, az általában azt jelenti, hogy az állampolgárnak pluszpénzébe kerül, hogy megoldja a felmerülő gondokat.

Nem jó a matematikatanár? Járjon a gyerek magánórára. Csakhogy ez egy ördögi kört indít el, amiből nehéz kilépni

– kezdte hétfő esti vitaindítójában az ötletgazda, hozzátéve, hogy a változtatás nem kerül pénzbe, lehet másképp is, csak be kell mutatni a lehetőségeket, illetve olyan pedagógusokat, akiknek a rendszeren belül is voltak és vannak sikerélményeik. Ugyanakkor

szükség van a szülő és pedagógus közötti állandó kommunikációra is.

HIRDETÉS

Jelezték meglátásaikat

A meghívottak – Horváth Éva és Unger Enikő tanárok, Körtesi Sándor iskolaigazgató, Rencsik Réka gyógypedagógus és Kémenes Hajnal tanítónő – saját tapasztalataikat ismertették, mindazt, amit jónak vagy kevésbé jónak tartanak az oktatási rendszerben, a nehézségekre is kitérve, amelyek megoldására

nem elég például az, hogy csökkentik az óraszámot.