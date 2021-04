Páva Presso – újhullámos kávé Székelyudvarhely szívében (x)

Székelyudvarhely történelmi városközpontjában, a Varga-patak partján trendi, új kávéház nyitott: a friss pörkölésű specialty kávéd mellett reggelizni is tudsz a Páva Pressóban!

• Fotó: Beliczay László

„A minőségből itt sem engedünk” – fogad mosolyogva Trucza Adorján és felesége, Réka Székelyudvarhely legújabb kávézójában. A kávézó közösséget is kielégítendő, új kávéházat nyitott a székelyudvarhelyi Páva étterem: a Confex Jakab valamikori bemutatóüzletének helyén

Mindig arra törekszünk, hogy bármihez is nyúlunk, azon érződjön, hogy a miénk, ezért a Presso nyitásánál sem a gyorsaság, hanem a minőség volt a szempont

Közel egy éve köthető a Páva étteremhez a Varga-patak partján lévő korábbi Petőfi Panzió (most Páva City) is, így szinte értelemszerű volt, hogy a patinás épületsor legelső terével is kezdeni szeretnének valamit. A forma pedig adta magát, hiszen a Páva vendégköre pontosan egy korán reggel megnyitó kávézót hiányolt.

A Páva Presso azonban nemcsak bővíti, hanem színesíti is a város kávézóinak sorát. Mint ahogyan az étteremnél,

a magas minőségre való törekvés részeként helyi és főként kistermelőket karolnak fel, hiszen ezek mintegy garantálják, hogy a legjobb minőségű alapanyaghoz és termékhez juthat majd a fogyasztó

– a péktermékeik is Székelyudvarhelyen készülnek, a Rip-Rop kemencéiben sülnek minden nap frissen. Szerencsés egymásra találás helyszíne tehát a Páva Presso, ahol a friss pörkölésű kávékat a marosvásárhelyi 112 Coffee & Co. szolgáltatja.