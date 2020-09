Pásztorra támadt egy medve Csíkbánkfalva közelében

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A falu felé tartott a csordával péntek este az a fiatal tehénpásztor, akit Csíkbánkfalva közelében, az édesbükki borvízforrás környékén támadott meg egy medve – tudtuk meg Szabó Lászlótól, Csíkszentgyörgy község alpolgármesterétől. Elmondása szerint a kászoni származású pásztor többszörös sérüléseket szenvedett.

Ezt érdeklődésünkre a mentőszolgálat ügyeletes diszpécsere is megerősítette, mint részletezte, a férfinak a jobb karja és a jobb lába sérült meg súlyosan, de a jobb mellizmába is beleharapott a medve, és a bal karja is karmolásokkal volt tele.

A pásztor állapotával kapcsolatosan Kacsó Jolán, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályának főorvosa az eset másnapján elmondta, a 28 éves férfi nincs életveszélyben, állapota stabil, de súlyos sérüléseket szenvedett. „A kórház ortopédiai osztályára van beutalva kar- és lábtöréssel, amelyeket műteni kell. A mellkasán is voltak sérülések, de ezek nem igényeltek sebészeti beavatkozást, illetve a teljes testén kisebb sebek, zúzódások találhatók” – sorolta a főorvos.