Pásztorok riasztották a medvetámadáshoz a gazdákat

Az egyik megsebzett állatot mutatja Gyűjtő András. Nem csak a kár, az állatok elszállítása is probléma • Fotó: Gecse Noémi

Amikor kedd délben felkerestük a károsultat, már az istállóban volt a két, nyakán, oldalán megkarmolt, megharapott állat, emellett a gazda már a polgármesteri hivatalt is felkereste jelenteni a kárt, és segítséget kérni a sérült állatok elszállításában, valamint az állatorvos is megnézte a teheneket, megállapítva, hogy sérüléseik súlyossága miatt azokat nem lehet megmenteni.

Azt is elmondta a gazda, hogy tulajdonképpen a szarvasmarhák mentették meg társaikat, hiszen szarvaikkal támadtak a medvére, majd a megsérült állatokra is. Miután a vad elmenekült, a pásztorok és gazdák megpróbálták összeterelni a szétszéledt csordát, és kiválasztani a sérülteket. Így kiderült, hogy a két legsúlyosabban megsérült állat épp Gyűjtő Andrásé ‒ azokat haza is szállították ‒, de azok mellett többet is megsebesített a nagyvad. Épp emiatt

A téma kapcsán Gyűjtő András megjegyezte, a korábbi években is volt példa arra, hogy egy-egy állatot megtámadott a medve a falu közelében, sőt múlt télen még a falu közepén lévő gazdaságuk mögött is járt egy nagyvad. A korábbi kisebb támadások okán döntöttek úgy, hogy most nyilvánosságra hozzák az esetet, bízva benne, hogy az illetékes szervek tesznek valamit a nagyobb baj elkerülése érdekében. Ugyanis most „mindössze” két állat látta kárát a támadásnak, de a pásztorok, gombászók is lehettek volna az áldozatok ‒ fejtegette a gazda.

Először kárfelmérés, majd elszállítás



Szabó Lászlótól, Csíkszentgyörgy község alpolgármesterétől érdeklődve megtudtuk, a károsult benyújtotta kártérítési kérelmét az önkormányzathoz, ami után ők szerdára összehívták a kárfelmérő bizottságot. Azt is kifejtette, hogy mivel a sérült állatokat meg kell nézniük a bizottság tagjainak, így amíg az meg nem történt, nem hívják ki az önkormányzattal szerződéses viszonyban lévő céget azok elszállításáért, de utána segítenek ebben a gazdának.