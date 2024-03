Passzívházakkal is foglalkozik a cseppet sem passzív HU-RO Kft.

Húzd a rongyot – innen eredeztethető az egy emberöltő óta a piacon lévő csíkszentsimoni HU-RO Kft. neve. Először használtruha-kereskedéssel foglalkoztak, majd pékséget nyitottak, később pedig a tejautomaták és az istállóberendezések világát is megismerték. Nem meglepő módon ma már egészen más területen, a passzívházak ventilációs rendszerének forgalmazásában és szerelésében is megvetették lábukat. A csíkszéki cég alapítójával, Sándor Istvánnal, valamint fiával, Sándor Előddel tekintettünk vissza a vállalkozás közel 30 éves történetére.

Sándor István a kommunizmus bukása után úgy döntött, hogy saját lábára áll, és családjának maga teremti meg a megélhetést. „1994-et írtunk, amikor bejegyeztük feleségemmel, Margittal a HU-RO Kft.-t. Eleinte importruhák árusításával foglalkoztunk, majd megadatott a lehetőség, hogy átvegyük egy helyi pékség irányítását. Itt azonban elévült technológiájú bérgépekkel kellett dolgoznunk, így esélyünk sem volt felvenni a versenyt a többi, fejlettebb eszközzel dolgozó versenytársunkkal. Szégyen, vagy sem, de ebbe belebuktunk” – vallotta be a csíkszentsimoni vállalkozás alapító-tulajdonosa.

A jó vállalkozó egyik fő ismérve – a kitartás és a pénzügyi ismeretek mellett – az, hogy miután padlóra került, minden erejével azon dolgozik, hogy onnan felálljon. Így volt ez a Sándor családnál is, akik a sütöde bezárása után külföldre utaztak, ott pedig megismerkedtek a vastehénként is sokszor emlegetett tejautomaták előnyeivel és felhasználási módjával. „Ez akkor relatív szűz piac volt, hiszen Székelyföldön például egyáltalán nem voltak ilyen tejkiadó gépek.

– magyarázta Sándor István. A vállalkozás számára az igazi áttörést a 2008-as gazdasági válság hozta meg: mivel a tejárak leestek, ezért egyre többen a tejautomaták használatában látták meg a jövőt. „Így lett, hogy 2009-től már mi is gyártottunk ilyen gépeket. A külföldi szerkezet drága volt, a szállítási idő olykor hetekbe-hónapokba telt, mi pedig a szakértelmünket kihasználva belevágtunk a forgalmazás mellett a gyártásba is” – elevenítette fel emlékeit a HU-RO Kft. alapítója, akik 2014-ig ebben az iparágban találták meg boldogulásukat. Aztán valami egészen másban…

Rövid gondolkodás és kutatómunka után Sándor Istvánék rájöttek, hogy ez bizony nem is rossz ötlet, viszont ezt ők maguk még hatékonyabban és ügyesebben meg tudják valósítani.

„Mi már akkor nap mint nap jártunk a gazdákhoz, ismertük őket és az igényeiket. Így hát ebbe is belevágtunk” – emlékezett vissza a csíkszéki vállalkozó. Nem telt el sok idő, és az üzleti modell annyira jól beindult Székelyföldön, hogy egy webshop fejlesztésére is igény lett. „A fiamtól, Elődtől jött az ötlet csakúgy, mint a név: ez lett a Fermag, azaz a farmerek online boltja (fer – fermier, mag – magazin – szerk. megj.). És ezzel gyakorlatilag megszületett a brandnév is” – mesélte büszkén az apuka.

A fejéstechnika mellett az istállóberendezések (pl. ventilátorok, nyaklefogók, fekvőboxok, etetők, tehénmatracok) világában is teret nyert a Fermag. Sőt!

A villanypásztorok gyártásába is belefogtak – tették mindezt nagyon jó érzékkel, hiszen 2018 óta egy országos szinten jelen lévő barkácsüzletlánc boltjaiban is megvásárolhatók a vállalkozás által gyártott elektromos kerítések. A legnagyobb áttörést a cég ugyanakkor anyaországi pályázatok révén érte el:

Köszönettel tartozom szüleimnek azért, hogy ilyen formában léphettem be a vállalkozásba, és nem a nulláról kellett építkeznem”

Szakmai ártalomból felépült passzívirodaház

Kolozsvári egyetemi évei alatt Sándor Elődöt lenyűgözte az energiatakarékosság és a passzívházak világa. Az idővel a romániai passzívház-egyesület tagjának is megválasztott csíkszéki fiatalembert hazatérése után egy dolog nagyon motiválta: ő is meg akarta építeni saját passzívházát. „Az építkezés elindításakor többen is jelezték a faluból, hogy azért remélik, egy kályhát beépítünk a gyerekek házának sarkába…