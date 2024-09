Parkolási tilalom és forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

Egész hétvégén át tartó korlátozásra számíthatnak a sepsiszentgyörgyiek a román hadsereg 1944-es bevonulása alkalmából megrendezett katonai parádé miatt. A helyi rendőrség ugyanakkor a hétfői iskolakezdéskor várható forgalmi dugó elkerülése érdekében is megfogalmazott néhány tanácsot.

Szeptember 9-én, hétfőn becsengetnek a sepsiszentgyörgyi diákoknak is, a helyi rendőrség ezért a forgalom besűrűsödésére számít, illetve arra is felhívja a figyelmet, hogy nehéz lesz parkolóhelyettalálni az iskolák környékén.

A forgalom korlátozására szombaton és vasárnap is sor kerül: a katonai felvonulás, illetve az azt megelőző próbafelvonulás lassítja majd az autósforgalmat, a Román Hadsereg utcától a csendőrlaktanyáig, illetve onnan a Szabadság térig alakulhat ki kisebb torlódás.

Könnyebb lesz gyalogszerrel, a Sepsi Bike biciklikkel, vagy az új elektromos buszokkal célba érni, mint autóval, ezért is javasoljuk a szülőknek, hogy részesítsék ezeket a közlekedési eszközöket előnyben, mert maguknak tesznek szívességet vele”

– hívta fel a figyelmet Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség vezetője.

Hadnagy azt is elmondta, hogy a helyi rendőrség a most kezdődő tanévben is felügyeli a forgalmat reggelente a Mikes Kelemen, a Váradi József, a Gödri Ferenc iskolák, valamint az ideiglenesen a Cigaretta utcába átköltözött Speciális Iskola környékén.