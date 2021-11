Párhuzamosan halad az óvodaépítés és iskolabővítés Csíkcsicsóban

Ha minden jól megy, jövőben két korszerű tanintézetet is használatba adnak Csíkcsicsóban. Az iskola kibővítése és felújítása az utolsó szakaszba lépett, idén pedig az épülő óvodára is tető kerül a tervek szerint.

Az új iskola minden diák számára helyet biztosít majd • Fotó: Veres Nándor

Akkora épületszárnnyal bővült a csíkcsicsói Kájoni János Általános Iskola, hogy mellette jóval szerényebb méretűnek tűnik a korábbi tanintézet.

A tavaly elkezdett munkálat építkezési része gyakorlatilag befejeződött, a nyílászárók beszerelése után a belső burkolatok elkészítésére van szükség.

Péter Lukács polgármester szerint ez a tél folyamán történik meg, és tavaszra ez is elkészül.

Most készülnek a szükséges berendezés és bútorzat beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírására is – tudtuk meg. Az új épületszárny elkészítésével párhuzamosan zajlik a meglévő iskolaépület felújítása is, amely kívül-belül új arculatot kap, új nyílászárókkal, szigeteléssel, villanyhálózattal, víz- és fűtésrendszerrel.