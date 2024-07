Párhuzamok és ellentétek témával rajtol a régizene-fesztivál

a felnőtteknek sem kell borsos összeget kifizetniük, a legdrágább jegy is 30 lejbe kerül.

Filip Ignác ismertette a fesztivál részletes programját. Mint mondta, az idei esemény témája a párhuzamok és ellentétek lesz, ekképpen állították össze a fellépőket és az általuk képviselt zenei stílusokat is.

A koncerteken kívül is számos programmal készülnek a szervezők: lesz közös piknik, kerekasztal-beszélgetés és természetesen nyári egyetem is, ahol kipróbálhatjuk magunkat a letűnt korok zenéinek művelésében. Filip Ignác arra is kitért, hogy