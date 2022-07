Parasztcsorba hagyományosan

Sokan készítenek parasztcsorbát vidékünkön is, ám kevesen maradtak, akik a hagyományos receptet is ismerik, ezért döntött az említett leves bemutatása mellett Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Beszélgetésünk során azt is elárulta, hogy miért kell legalább három órát főzni az ételt, ugyanakkor a hozzávalók adagolásának sorrendjét is megosztotta.