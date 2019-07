Tanulás egészséges hozzáállással – Papp Zsófia, a legjobb romániai magyar érettségiző

Papp Zsófia, a legjobb érettségi eredményt elért magyar diák Romániában • Fotó: Gálna Zoltán

Papp Zsófia, a legjobb érettségi eredményt elérő romániai magyar diák szeret tanulni, mindig lelkiismeretesen készült az órákra, de nem terhelte túl magát, nem a jegyek motiválták. A marosvásárhelyi lány érdeklődésünkre felidézte, számos közösségi rendezvény szervezésében is részt vett, táncolt, idegen nyelvet tanult, utazott, olvasott. Lazulós, pihenős nyár áll előtte, kirándulni, olvasni fog – egyszóval felszusszan, hiszen az utóbbi fél évben minden a tanulásról, az érettségire való felkészülésről szólt.

Papp Zsófia attól nem tartott, hogy nem fog sikerülni az érettségije, sőt a vizsgák után 9-es körüli átlagra számított, de azt nem gondolta, hogy – 9,88-as átlaggal – ő lesz a magyarok közt a legjobb.

„Először azt tudtam meg, hogy az iskolában én voltam a legjobb, aztán azt, hogy a megyében az enyém a legjobb eredmény, majd hogy országos viszonylatban az én érettségi jegyem a legnagyobb a magyarul vizsgázók közül. Erre nem számítottam, ez igazi meglepetésként ért” – mondta érdeklődésünkre a Marosvásárhelyen érettségizett lány arról, hogy miként érte a hír, számított-e arra, hogy ő lesz a legjobb.

A ballagás utáni négy hét volt a legintenzívebb tanulási folyamat – árulta el Papp Zsófia, hozzátéve:

azzal kelt és azzal feküdt, hogy minél jobban kihasználja az időt, de figyelt arra is, hogy ne merítse ki a végsőkig önmagát.

Év közben is komolyan kellett készülnie, rendszeresen számon is kérték – az utolsó négy hét felkészülése arra épült. Mindig lelkiismeretesen tanult, pedig otthon soha nem kérték számon jegyei miatt. „Voltak alapok, amelyeket kilencedik osztálytól kezdtem lerakni, de főleg az utolsó évben, még inkább az utolsó félévben tanultam sokat az érettségire” – fogalmazott a társadalomtudomány-intenzív angol szakon érettségizett diáklány.

Ami a tavasszal szervezett próbaérettségit illeti, elmondta, az „finom-vegyesre” sikeredett, hiszen magyarból és földrajzból sikerült hasonlóan teljesíteni, mint az érettségin, viszont – mivel az az időszak amúgy is húzós volt, mert közben angol nyelvvizsgára is készült – románból 6,20-at és történelemből 7-est írt. Az érettségin románból 9,80-at kapott, történelemből 9,75-öt, magyarból és földrajzból 10-est. „A szimulálás után értékeltük az elért eredményeket. Láttuk, mire kell rádolgozni, melyek azok a hiányosságok, amikre egyáltalán nem készültem, nemhogy gyengén ment, de teljesen pótolni kellett” – magyarázta Papp Zsófia, aki a próbaérettségi után sikeresen letette az angol nyelvvizsgát is.

A tanulással kapcsolatban elmondta, mindvégig egészséges hozzáállás jellemezte, általában mindig sikerélmény kísérte, de soha nem lebegett célként előtte, hogy a legjobb legyen.

Soha nem vett el időt a tanulás olyan más, építő jellegű elfoglaltságoktól, amik szintén fontosak számára. Vagyis maradt ideje közösségi tevékenységekben részt venni, szervezni, önkénteskedni, táncolni.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum néptánccsoportjában táncolt, előbb mint fellépő, majd vezetőként koreografált is. Ezenkívül aktívan részt vett a diákszövetségi életben, az országos szövetségnek is aktív tagja volt, hétvégi képzéssorozatokra, találkozókra járt, nyelveket tanult, ifjúsági keresztény közösségekben tevékenykedett.

Ami pedig a továbbtanulást illeti, a kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, idegen nyelvek jöttek szóba nála, tehát több opciója is van, még gondolkodik, hol folytassa tanulmányait.