Pápalátogatás drasztikusan megemelt árakkal

Egy hónap sem telt el azóta, hogy megerősítették Ferenc pápa Csíksomlyóra való látogatását, Csíkszeredában és környékén azonban már most betelt szinte az összes szálláshely. Folyamatosan érkeznek a foglalások, Kovászna megyében is megnövekedett az igény, ezzel együtt pedig az árak is.

Pénzben is mérik Ferenc pápa székelyföldi látogatását • Fotó: Gábos Albin

Tusnádfürdőn, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, sőt már Kovászna megyében is számos szállást lefoglaltak, ezeken a helyszíneken azonban még akadnak üres szobák. Igaz, a szállásfoglalási oldalakon szinte nem is lehet olyan ajánlattal találkozni, amelynél ne hangsúlyoznák ki, hogy már csak néhány üres hely maradt. Szintén több oldal figyelmeztet arra, hogy mivel „felkapott” időszakban szeretnénk utazni,

Az igény és az árak növekedését érdeklődésünkre többen is megerősítették. Todor Etelka, a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyő igazgatója például arról számolt be, hogy a szentatya látogatásának híre után pár nappal már érkeztek hozzájuk a foglalások. Emellett, mivel utazási irodát is működtetnek, és azokat, akiket saját szállodájukban már nem tudnak elszállásolni, máshová irányítanak, azt is látják, hogy még vannak kiadó szálláshelyek a megyében. Választék tehát még akad, a jelentős eseményen való részvételnek azonban ára is van: Todor Etelka szerint

nemcsak Székelyföldön, hanem az egész országban megnövekedett a szálláshelyek ára.

Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának turizmusért is felelős alelnöke kiemelte, a Hargita megyei helyzethez hasonlóan a Kovászna megyei szállásadók is megnövekedett igényről számoltak be, és arra számítanak, hogy a látogatásig a megye összes szálláshelye betelik majd.

Már most az látszik, hogy a szállások mintegy felét lefoglalták, hiszen mindössze egy órányi távolságra vagyunk Csíkszeredától. Év közben kevés ehhez hasonló felhajtóerővel rendelkező esemény adódik. Az árak a megnövekedett igény miatt természetesen nőttek, ez egy természetes piaci jelenség

– emelte ki Grüman.