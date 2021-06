Panzióba és üzletbe törtek be a medvék Tusnádfürdőn

Élelmet kereső, panzióba és üzletbe betörő medvék miatt riasztották a hatóságokat szerdán kevéssel éjfél előtt, majd csütörtökre virradóan Tusnádfürdőn. A jelentősebb károkat is okozó nagyvadakat végül elűzték.

• Fotó: Hargita Megyei Csendőrfelügyelőség

A 112-es sürgősségi hívószámra szerda éjfél előtt futott be a riasztás arról, hogy a tusnádfürdői Fenyő utcában lévő egyik panzióba betört egy medve, a vadállat élelem után kutatva károkat okozott. A nagyvad a csendőrök kiérkezése előtt már távozott a helyszínről. Éjfél után újabb értesítést kaptak a hatóságok,

ezúttal a fürdőváros központi részén, a polgármesteri hivatallal átellenben tűnt fel egy medve, amely betört egy kürtőskalácsos kisboltba, jelentősebb anyagi kárt okozva.

A csendőrök a jelzett vadállaton kívül egy hárombocsos anyamedvét is találtak a közelben, sőt a további járőrözés közben egy újabb nagyvad is útjukba akadt a város utcáin. A medvéket a városon kívüli erdős részre űzték el – tájékoztat a Hargita Megyei Csendőrfelügyelőség. A hatóságiak mellett a riasztások helyszíneire a mentőszolgálat is kivonult.