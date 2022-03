Pánikot keltett a nem hadköteles fiatalok összeírásáról szóló átirat

Átiratban kérte a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője a Maros megyei háziorvosokat, hogy jelentsék le azon 18–35 év közötti fiatalok listáját, akik betegségük miatt mentesülnek a katonai besorozás alól. A nyilvánosságra került hivatalos átirat pánikot keltett a lakosság körében. A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, Tar Gyöngyi elmondta, ők nem most kell erről jelentést készítsenek, de egyébként minden évben le kell adni ezeket az adatokat.

Egy esetleges besorozással összefüggésben levő átirat borzolja most a kedélyeket. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A Maros megyei háziorvosoktól a közegészségügyi igazgatóság körlevelében azt kéri, hogy

március 11-ig jelentsék azon fiatalok nevét, akik 18–35 év közöttiek, és valamilyen betegségük miatt nem alkalmasak katonai szolgálat teljesítésére.

Az átiratban az is olvasható, hogy jelenleg a katonaság nem kötelező, hanem önkéntes alapon jelentkeznek oda a fiatalok, de háborús időszakban ez újra kötelezővé válhat.

A nyilvánosságra hozott irat pánikot keltett a lakosság körében, mivel Ukrajnában háború van, és az ottani férfiak nagy többsége el sem hagyhatja az országot. A Maros megyei prefektúra sajtószóvivője, Damian Samoila a Székelyhonnak elmondta, hogy

ők semmit nem tudnak erről az átiratról, nem értesítették őket egy ilyen összeírásról.

A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, Tar Gyöngyi érdeklődésünkre elmondta, hogy az érvényben levő törvények értelmében

minden évben le kell jelenteni ezeket az adatokat.

Emlékeztetett arra is, hogy korábban, amikor kötelező volt a katonaság, a sorozóközpontokba hívták be a fiatalokat, ahol megvizsgálták őket, hogy alkalmasak-e a katonai feladatok teljesítésére. Ezt a feladatot utólag átruházták a háziorvosokra, akik jobban ismerik a hozzájuk tartozó fiatalok egészségügyi állapotát is.

Minden évben le kell jelenteni azon személyek számát, akik valamilyen krónikus vagy más betegségben szenvednek, amely nem teszi őket alkalmassá a hadviselésre. Hargita megyében nem most kell beküldeni ezeket az adatokat, hanem egy későbbi időpontban

– tájékoztatott a közegészségügyi igazgatóság vezetője.