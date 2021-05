Olyan címert szeretnének, amit Bögöz község minden lakója magáénak érezhet

A polgármester szerint a közösséget is erősítené egy községi címer • Fotó: Erdély Bálint Előd

A cél megvalósítása érdekében fontosnak tartják, hogy a községhez tartozó mind a nyolc település lakóit bevonják a munkába, ezért a polgármesteri hivatal pályázatot hirdetett. Ennek részeként korhatár nélkül, bárki megrajzolhatja és elküldheti az intézmény munkatársainak a saját falujára jellemző motívumokat egy címerbe foglalva. Ezeket szakmai zsűri fogja értékelni, a legjobb műveket pedig díjazzák. Természetesen a már meglévő falu- és egyházi címerekből is ötleteket merítenének, így ezeket is várják az office@primariamugeni.ro e-mail címre június 7-ig.

„Azt szeretnénk, hogy egy egyedi szimbólumunk legyen, amely száz közül is felismerhető, és annak láttán büszkeség árassza el a lakók szívét. Persze szép volna, ha ezt minél több szervezet használná is, de erre senkit sem fogunk kötelezni” – fogalmazott.

Ülkei Zoltán hangsúlyozta,

nem a nyertesek alkotásai közül választják ki a község hivatalos címerét, csupán azok egyes elemeit, motívumait fogja felhasználni egy megbízott heraldikus a munkája során.

Fórumot is tartanak

Mindenképp fognak lakossági fórumot is szervezni, mielőtt a helyi önkormányzati képviselők elfogadnák a szakember által megrajzolt címert – közölte a tisztségviselő. Ezen találkozáson a heraldikus elmagyarázza majd az egyes szimbólumok jelentését, valamint a helyiek meglátásaira is kíváncsiak lesznek. Ülkei arra is kitért, hogy

tudomásuk szerint korábban nem volt hivatalos címere a községnek, a rendszerváltozás után azonban sikertelennek bizonyult próbálkozások voltak ennek elkészítésére.

Reméli, hogy most több szerencséjük lesz és még idén bemutathatják az új szimbólumot a közösségnek. Hozzátette, a címert nem csak helyi, de megyei és központi szinten is el kell fogadtatni, hogy hivatalossá váljon.