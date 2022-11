Pályázati lehetőségre várnak a Székelyudvarhely és Gyepes közötti út felújításához

A székelyudvarhelyi, a felsőboldogfalvi és a homoródszentmártoni polgármesteri hivatal is elkészíttette a műszaki terveket a 27-es jelzésű községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának felújítása érdekében, ám a megvalósításhoz anyagi forrásra van szükség. Utóbbi érdekében közösen pályáznának.

Elkészültek a műszaki tervek a Kerekerdőn átvezető 27-es községi út Székelyudvarhelyhez tartozó szakaszának felújítása érdekében – jelentette be a legutóbbi önkormányzati ülésen Sándor Alpár, a polgármesteri hivatal mezőgazdasági osztályának vezetője. Kifejtette, 3,3 kilométeres útszakaszról van szó, ahol a modernizálás részeként alapozási munkálatokat végeznének, ugyanakkor több réteg aszfaltot terítenének le.

Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere rámutatott, ők már három évvel ezelőtt elkészítették az említett dokumentumokat a hozzájuk tartozó 5,7 kilométeres útszakasz korszerűsítése érdekében. Közölte, már pályáztak is az Anghel Saligny-programban a projekt finanszírozása érdekében, ám nem jártak sikerrel.

Ezt jóváhagyták a képviselők is. Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak megerősítette, ezen dokumentumoknak birtokában pályázhat intézményük a megvalósításhoz szükséges anyagi forrás érdekében.

– magyarázta. Megjegyezte, arról is beszélgettek a többi önkormányzattal, hogy esetlegesen elkészítsék a kivitelezési terveket is, ám ő ezt egyelőre nem találja jó ötletnek, hiszen nemcsak költséges munkáról van szó, de a dokumentumok csak néhány évig lesznek érvényesek. Szerinte meg kell várni, hogy biztosítottak legyenek az anyagiak a felújításhoz, utána ráér a további tervezés.

Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere elmondta, esetükben is elkészültek a pályázáshoz szükséges dokumentációk, várják, hogy legyen lehetőség ezek hasznosítására. Korábban ők is pályáztak a korszerűsítés érdekében az Anghel Saligny-programban, ám nem jártak sikerrel. Megjegyezte, egyelőre ők is várnak a kiviteli tervek összeállításával. A felek mindegyike egyetértett abban, hogy össze kell fogniuk a projekt megvalósulásáért.