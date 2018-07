Pályázati lehetőségek gazdálkodóknak

Nemrég tette közzé a Vidéki Beruházások Ügynöksége (AFIR) két mezőgazdasági beruházás támogatására vonatkozó pályázati útmutatóját, rövidesen pedig a pályázási lehetőséget is megnyitják az érdeklődők előtt.

Rövidesen a fiatal gazdák és a kis gazdaságok vezetői is pályázhatnak uniós pénzekre. Képünk illusztráció

Közzétette a Vidéki Beruházások Ügynöksége (AFIR) a 2014-2020-as Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) mezőgazdasági beruházások finanszírozására vonatkozó pályázatai iránt érdeklődők számára az útmutatók végleges változatait a fiatal gazdák által lehívható 6.1-es és a kisgazdaságok fejlesztésére kérhető 6.3-as kiírásokra vonatkozóan. Ezek július 20. óta elérhetők az afir.info oldalon, és az idei kérelmezési időszakra érvényesek – számolnak be a szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtóközleményben az AFIR munkatársai.

Azt is közlik Adrian Chesnoiu AFIR vezérigazgatóra hivatkozva, hogy a lehető legrövidebb időn belül elindítják a pályázati kérelmek elfogadását is. Rámutatnak arra is, hogy ezen útmutatók kidolgozása nagyon fontos lépés volt, és fokozott figyelmet igényelt, ugyanis ezek alkotják az európai alapokból finanszírozott pályázatok kidolgozásának keretét.

HIRDETÉS

Vissza nem térítendő támogatások

A pályázatok elfogadását az útmutatók honlapon való megjelenését követő legkevesebb hét nap után indítják el.

A mezőgazdálkodáshoz fogó fiatal gazdák a 6.1-es kiírás révén legtöbb 50 ezer euró értékű vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek,

amelynek 75 százalékát a finanszírozási határozat átvételekor, 25 százalékát pedig az átvételt követő legtöbb három éven belül kapják meg.

A kis gazdaságok fejlesztését célzó kiírás által 15 ezer euró vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a gazdák,

amelyet szintén két részletben vehetnek át, először 75, majd 25 százalékot – tisztázzák a közleményben.

Érdemes a honlapon keresgélni

A több tíz oldalas útmutatókból az érdeklődő gazdák megismerhetik a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat – többek között azt, hogy kik pályázhatnak, milyen feltételeknek kell eleget tenni, illetve a szükséges dokumentumokról, szerződéskötésről, kifizetésekről is informálódhatnak. Az AFIR honlapján ugyanakkor további hasznos információk, különböző mellékletek is elérhetőek.