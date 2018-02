Pályázásra biztatják a civil szervezeteket

Több mint 1,8 millió lejt pályázhatnak meg a Hargita megyében működő civil szervezetek a 2018-as évben. A Hargita Megye Tanácsa által egyelőre nyolc tematikában kiírt pályázatra várják a gyergyószékiek támogatási kérelmeit is.

Barti Tihamér. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke tartott tájékoztatót e témában, és jelezte, február 16-án a gyergyószentmiklósi művelődési ház Karancsi-termében várják a civil szervezetek képviselőit a kiírások részletes ismertetésére.

A korábbi évekhez képest hamarabb megjelentek Hargita Megye Tanácsának pályázati kiírásai, ez azt is jelenti, hogy nemcsak az év második felében zajló tevékenységekre, hanem az év eleji rendezvényekre is lehet pályázni.

HIRDETÉS

A támogatási kérelmek, pályázatok leadási határideje március 6-a.

A tavalyi kiírásokhoz képest idén két program esetében nőtt a kiírás keretösszege, ezek az ifjúsági és a családoknak szóló tevékenységek támogatását célozzák.

az ifjúsági tevékenységeket támogató program keretösszege 250 ezer lej

a családoknak szóló program keretösszege 60 ezer lej

a kulturális pályázati kiírás 350 ezer lejes nagyságrendű

a sporttevékenységeket támogató programra 550 ezer lejt szánnak

az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatási programjában az előirányzott keretösszeg 300 ezer lej

a népi- és hagyományos viseletek támogatására 160 ezer lejt hagytak jóvá

a Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatására az előirányzott keretösszeg 57 ezer lej

a turisztikai programok támogatására 100 ezer lejt hagytak jóvá.

A nyolc program támogatásának összértéke 1 827 000 lej.

A gyergyószéki civilszervezetek minél több pályázatot tesznek le rendezvényeik támogatására, annál változatosabb programokon tudnak részt venni az itt lakók, annál színesebbé válnak a hétköznapok

– hangsúlyozta Barti Tihamér. Hozzátette, több újdonság is van az idei kiírásokban, a sport terén például az úszás, illetve a korisuli program támogatását is bővítették. A megyei alelnök arra biztatja a civil szervezetek vezetőit, hogy a február 16-i tájékoztatóra, melyre a gyergyószentmiklósi művelődési ház Karancsi Sándor-teremében reggel 9 órától kerül sor, minél nagyobb számban vegyenek részt, ugyanis a pályázatok ismertetése mellett a kérdésekre is válaszolnak a szakemberek.