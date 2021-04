Pályaorientációs rendezvénnyel segítenek az iskolaválasztásban

Online tartják meg a szakmaéjszakát. Az érdeklődők különböző programokba kapcsolódhatnak be • Fotó: 123RF

Noha már tavaly el szerették volna indítani, a koronavírus-világjárvány keresztülhúzta a Hargita Megyei Tanfelügyelőség terveit, ezért idén szervezik meg először a szakmaéjszakát a magyarországi Szakmák Éjszakája mintájára. A pályaorientációs rendezvény részleteit sajtótájékoztatón ismertette szerdán az intézmény. Mint részletezték, az online formában megvalósuló szakmaéjszakát április 16-án, pénteken 18 és 21 óra között tartják –

a rendezvény tehát nem azt jelenti, hogy a programok éjszaka zajlanak, azokat ugyanis este kilenc órakor befejezik.

Színes programkínálat

A megye szakközépiskoláiban egy időpontban tartják a programokat, amelyekbe nem csak a közvetlenül pályaválasztás előtt álló nyolcadik osztályos fiatalok kapcsolódhatnak be, hanem az általános iskolások, a középiskolás korosztály és akár felnőttek is.

A szakmaéjszaka abban különbözik egy hagyományos iskolai nyílt naptól, hogy egyrészt játékosabb és kötetlenebb, másrészt pedig a szakmát, és nem az iskolát helyezi a középpontba.

A kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a diákok minél több szakmát megismerjenek, és megtapasztalják, hogy ez a képzés is értéket képvisel, nem csak az elméleti szakközépiskolák által nyújtott oktatás. Azt is szeretnék elérni továbbá, hogy a diákok tudatosan válasszanak iskolát és szakot, azt tanulják, ami közel áll hozzájuk, és ezt csak úgy tehetik meg, ha ismerik a kínálatot.

HIRDETÉS

A szakmaéjszakán különböző programtípusok közül választhatnak az érdeklődők. Lesznek videók, amelyekben többek között bemutatják, hogyan folyik a tanítás, a sportolás, a szabadidő eltöltése az iskolában. Emellett játékokba is be lehet kapcsolódni, amelyek során az iskolában oktatott szakmákat ismerhetik meg. Lehetőség nyílik továbbá beszélgetésre is online megtartott igazgatói tájékoztató, videókonferencia, élő bejelentkezés és fórum segítségével. Virtuális szakmakipróbálás is szerepel továbbá a programban, amely során a résztvevő otthon, az iskola videós útmutatása alapján készíthet el egy adott terméket. A részletes program ezen a weboldalon böngészhető. Itt településekre lebontva tekinthetik meg az érdeklődők, hol milyen programok közül választhatnak.

Csatlakozó szakközépiskolák



A szakmaéjszakába a megye 19 szakközépiskolája kapcsolódott be. Ezek a következők: Petőfi Sándor Szakközépiskola (Csíkdánfalva), Joannes Kajoni Szakközépiskola (Csíkszereda), Kós Károly Szakközépiskola (Csíkszereda), Venczel József Szakközépiskola (Csíkszereda), Székely Károly Szakközépiskola (Csíkszereda), Szent Anna Speciális Szakiskola (Csíkszereda), Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum (Gyimesfelsőlok), Tivai Nagy Imre Szakközépiskola (Csíkszentmárton), Gábor Áron Szakközépiskola (Szentegyháza), Kós Károly Szakközépiskola (Székelyudvarhely), Eötvös József Szakközépiskola (Székelyudvarhely), Bányai János Szakközépiskola (Székelyudvarhely), Korondi Szakközépiskola, Zeyk Domokos Szakközépiskola (Székelykeresztúr), Batthyány Ignác Szakközépiskola (Gyergyószentmiklós), Fogarassy Mihály Szakközépiskola (Gyergyószentmiklós), Puskás Tivadar Szakközépiskola (Gyergyószentmiklós), Mihai Eminescu Főgimnázium (Maroshévíz) és a Gyergyóhollói Szakközépiskola.