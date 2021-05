Palánták és friss zöldségek a székelyudvarhelyi piacon

Bőséges a választék a székelyudvarhelyi piacon • Fotó: Erdély Bálint Előd

Ők is azt eszik

A helyszínen találkoztunk Gábor Péterrel, aki Nagygalambfalván termeszti az áruba bocsájtott zöldségeit, illetve palántáit, amelyeket egy héten több alkalommal is elhoz a vásártérre. Lapunknak elmondta, hogy kissé nehezen indult be az idei szezon az elhúzódó tél miatt, de most már rendre érnek be a termények.