Palackokért cserébe ingyen buszjegyet ajánlanak a Kauflandnál

A mobilitási hét programjaihoz csatlakozva az egyik nagyáruház pénteken ingyen buszjegyeket osztogat azoknak, akik szelektíven gyűjtik a hulladékot és leadnak öt PET-palackot, üveget vagy aluminium dobozt. Marosvásárhelyen, Segesváron és Csíkszeredában is csatlakozni lehet a kezdeményezéshez.

A nagyáruház honlapján szerepel többek között Marosvásárhely, ahol két üzlet is van, Segesvár, Székelyudvarhely és Csíkszereda is. Demény Attila, a Csíki Trans cég vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy nyitottak voltak az együttműködésre, örömmel fogadták a megkeresést, hiszen fontosnak tartják az autóbusszal való közlekedés népszerűsítését.

Székelyudvarhelyen az Urbana cég vezetője, Hadnagy Gábor arról számolt be, hogy őket nem keresték meg, de nyitottak a kezdeményezésre, így felveszik ők a kapcsolatot a nagyáruházzal, hiszen szeretnék ők is népszerűsíteni a tömegközlekedést és a szelektív hulladékgyűjtést is.

Egész évben érdemes szelektíven gyűjteni

A nagyáruház sajtóirodájától megtudtuk, hogy a Cseréld a palackot egy buszjegyre! tevékenységgel az Act for Tomorrow (Cselekedj a jövőért) Egyesületet bízták meg. Ennek képviselője, Loredana Luțescu a Székelyhonnak elmondta, hogy legtöbb esetben egy-egy helyi egyesülettel, alapítvánnyal vették fel a kapcsolatot a különböző városokban, hogy sikeres legyen a mobilitás hetén szervezett akció. „Marosvásárhelyen az önkéntesek megveszik a 2 lejes buszjegyeket és átadják azoknak, akik a nagyáruházak parkolójában levő szelektív hulladékgyűjtőbe helyezik a palackokat, üvegeket, dobozokat. Nem mindenhol a busztársaságokkal vettük fel a kapcsolatot, van, ahol az önkénteseink segítségével zajlik majd az akció.