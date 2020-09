Pacalleves, ahogyan a séf készíti Fülöp-Székely Botond • 2020. szeptember 09., 14:19 2020. szeptember 09., 14:19 Noha sokan kedvelik a másnaposság ellen is kiváló pacallevest, mégis legalább ennyien ódzkodnak a fogyasztásától rossz tapasztalataikra, esetleg előítéleteikre hivatkozva. Karácsony József, a Főnix Konyha séfje utóbbi miatt döntött úgy, hogy megosztja olvasóinkkal a pacal megtisztításának mikéntjét, illetve a leves receptjét, hátha többen kipróbálják majd így ezt a megosztó ételt.

Nem kell megijedni, ha főzés közben esetleg kellemetlen szaga van a pacalnak • Fotó: Erdély Bálint Előd

A pacalleves nem csak finom és laktató, de a másnaposság miatt fájó gyomrot is hamar rendbe hozza – magyarázta lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. „Velem is történt fiatalabb koromban olyan, hogy biza egy jó pacalleves kellett ahhoz, hogy másnaposan is bírjam a munkát. Éppen ezért csak ajánlani tudom azoknak, akik hasonló helyzetben vannak” – jegyezte meg viccelődve. Mégis vannak, akik nem kedvelik ezt a fogást, mert ódzkodnak a pacal fogyasztásától, esetleg rossz tapasztalatban volt részük. A szakember hiszi azt, hogy egy megfelelő recepttel finomra lehet készíteni az ételt, így pedig biztosan meg lehet győzni még néhány személyt a fogyasztásáról. Tisztítás, fehérítés „A pacal tulajdonképpen szarvasmarhagyomor, ezért is idegenkednek tőle sokan, de ha megfelelően meg van tisztítva, akkor garantált, hogy nem lesznek panaszai a vendégnek” – magyarázta Karácsony. Ha valaki nyers, friss pacalt szeretne elkészíteni, akkor első lépésként a hártyákat kell levágni a hozzávalóról, majd ezt meg kell szórni fertőtlenítő hatású mésszel és jól meg kell mosni. Ezután tegyük fazékba és sós babérleveles vízben főzzük meg. Ezt a levet el kell önteni, hiszen nem fogjuk használni. Az abálást követően könnyedén vékony csíkokra vághatjuk a pacalt, majd újból meg kell főzzük, ezúttal sós, szódabikarbónás vízben. Utóbbi nagyon fontos, hiszen kifehéríti a marhagyomrot.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„Erre a lére sem lesz szükségünk, ugyanis csak ezután kezdhetjük el a leves elkészítését. Tudni kell, hogy napjainkban már többnyire félkészen, megtisztítva árulják az üzletekben a pacalt, így nem szükséges elvégezni a folyamatot, de mindenképp érdemes tudni, hogyan történik a marhagyomor tisztítása” – közölte a szakember. Könnyen összeállítható A leves elkészítéséhez szükségünk lesz egy velős csontra, amelyet sós és szemes borssal, illetve babérlevéllel ízesített vízben főzünk meg. Szintén fontos hozzávalói az úgynevezett alaplének a feldarabolt petrezselyemgyökér, a zeller, a paprika és a vöröshagyma. Ha mindezek megfőttek, akkor a leszűrt levet ráönthetjük a pacalra – természetesen újragyújtjuk a gáztűzhelyt a hozzávalók alatt –, amelyhez reszelt sárgarépát is kell még adagoljunk. Utóbbit érdemes előzetesen némi olívaolajban megpirítani, eközben tört fokhagymával ízesíteni. A levest sóval, borssal ecettel és citromlével is ízesíthetjük, de kiválóan lehet savanyítani a gabonafélékből készített borș-al is.

A savanyú ízek és a fokhagyma kell domináljon a levesben • Fotó: Erdély Bálint Előd

Főzés közben néhány karika csípős paprikát is adhatunk a fogáshoz. Mielőtt elzárnánk a gázt, már csak a habarást kell elkészítsük: szórjunk lisztet a tejfölbe, majd adjunk hozzá tojássárgát és mindezt kavarjuk krémesre. Érdemes néhány kanállal kimerni a fövő levesből is és ezt is belekeverni a habarásba mielőtt hozzáöntenénk az ételhez. Folyamatosan kóstolni kell az ételt, hogy tudjuk, mikor készült el. A pacallevesben a savanykás ízek, illetve a fokhagyma kell domináljon – így Karácsony. Tálalás előtt, amikor már elzártuk a gázt, érdemes vékony csíkokra vágott piros paradicsompaprikát is tenni a levesbe – tette hozzá. Az ételt házikenyérrel és csípős paprikával érdemes tálalni, de sokan tejfelt is szoktak kérni hozzá.