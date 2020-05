Ózongenerátorral támogatták a Hargita Megyei Mentőszolgálatot

Potozky László, a Polgár-Társ Alaptvány igazgatója és Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója • Fotó: Hargita Megyei Mentőszolgálat

Mint a szerkesztőségükhöz eljuttatott közleményben írják, az adományba adott modern ózongenerátorral a mentőautókat ózonos fertőtlenítéssel tudják tisztítani. Ez a technológia alkalmas hatásosan közömbösíteni a vírusokat, baktériumokat különböző felületeken vagy a levegőben. Kiemelik,

a Hargita Megyei Mentőszolgálat az első az országban, amelyet ezzel a berendezéssel ellátnak.

Az ózonos fertőtlenítéssel tisztított mentőautók nemcsak a koronavírus terjedése elleni küzdelem egyik legfontosabb szereplői számára nyújtanak biztonságosabb környezetet, hanem a mentőkkel szállított minden beteg részére is.

A közleményben leírják, az ózonos fertőtlenítés hatékonyabb, mint a klórral történő, mivel a gáz olyan helyekre is eljut, ahol más hagyományos vegyszerekkel lehetetlen fertőtleníteni és ennek hatására a legtöbb vírus, így akár a koronavírus is elpusztul. A jelenlegi járványban való védekezésnél előnyt jelent az is, hogy az ózonos fertőtlenítés időtakarékos, így ezzel a fertőtlenítési eljárással nagyon rövid idő alatt fertőtleníthetik a mentőautókat, de mint írják, az ózonnal való tisztítás és fertőtlenítés környezetbarátnak is mondható.

A Tusnád Ásványvíz Rt és a Polgár Társ Alapítvány a berendezéseken túl védőfelszerelést (maszkokat, fejtakarókat, plexi védőmaszkokat) is felajánl a mentőszolgálatnak. Az adomány összértéke 35 000 lej – írja közleményében a Polgár-Társ Alapítvány.