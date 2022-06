Ötvennél is több utcát aszfaltoznak le, víz- és csatornahálózatokat bővítenek Gyergyószéken

Korábban Újfalu és Remete már nyert támogatást erre 10, illetve 5 millió eurós nagyságrendben.

A megye nyertes beruházásáról

Barti Tihamért, aki a megyei tanács alelnöke is, a megyei önkormányzat fejlesztéseiről is kérdeztük. Elmondta, minden megyei önkormányzat egyformán, 140 millió lejt kapott. Hargita megye beruházásait Borboly Csaba elnök koordinálja. Több út felújítása is szóba jött, de a gyergyószéki RMDSZ-szervezet megyei tanácsosi frakciója teljes mértékben kiállt amellett, hogy a legforgalmasabb megyei út (a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti útról van szó) prioritásként legyen kezelve. „Bíró Barna Botond udvarhelyszéki kollegám érvei teljesen érthetőek és vállalhatóak voltak gyergyói szempontból is. Tudjuk, hogy mindez jó hatással lesz a gyergyói és megyei projektek megvalósításában egyaránt. Ugyanakkor bízom abban, hogy néhány gyergyószéki út is támogatásban fog tudni részesülni az elkövetkezőkben” – válaszolta Barti.

Gyergyószéki nyertes projektek: