Ötvenezer euróból újították fel a tájházat

Felavatják hétfőn délután a felújított tájházat Csíkszentdomokoson a falunapi ünnep részeként. A másfél évszázaddal korábban épült, egykori parasztházat ötvenezer euróból tette rendbe a helyi önkormányzat egy Leader-pályázata révén. A korabeli mindennapokról készült egy kisfilm is, amelyet szintén bemutatnak az ünnepségen.

A felújítási munkák mellett a pályázat tartalmazta egy tízperces kisfilm készítését is, amely bemutatja a korabeli népi kultúrát: hogyan élték mindennapjaikat az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején a csíkszentdomokosiak. Kosza Róbert alkotása része lesz a tájház kiállításának.

A kornak megfelelően rendezték be a csíkszentdomokosi tájházat

A több mint másfél évszázados parasztházat korabeli tárgyakkal rendezték be, visszahelyezték a vetett ágyakat is, amelyek a felújítás előtt is részét képezték a berendezésnek, ugyanakkor további bővítés várható.