Otthonról dolgozó szülők, akik online oktatott gyermekeiket gondozzák

Ha valaki úgy érzi, hogy nem bírja, akkor merjen segítséget kérni, merje elmondani, hogy ez túl sok neki.

Az Eurydice európai platformon közzétett elemzés olyan szülőknek a helyzetét vizsgálta, akiknek a járványban két dolgot kell párhuzamosan elvégezniük: otthonról dolgozni és online oktatásban lévő gyermekeket gondozni. Az ENSZ Nők nemrég kiadott jelentését is idézik, amely szerint

a járvány eltörölheti a nők és férfiak közötti egyenlőség akár 25 éves előrelépését: bár sok családban megosztották a háztartási feladatokat és a gyermekek felügyeletével járó nehézségeket, a legnagyobb teher mégis a nők vállára nehezedik.

Az elemzés utal a Világbank jelentésére is, amely szerint az otthoni munkavégzés terhe és az állandó gyermekgondozás jelentősen befolyásolhatja a karrier- és gazdasági lehetőségeket, különösen a nők esetében. Ugyanis az anyák szembesülnek gyermekeik gondozásának legnagyobb részével, ami miatt csökkenthetik a munkaidőt, elveszíthetik fizetésük egy részét, vagy teljesen feladhatják a munkájukat, különösen akkor, ha nincs lehetőségük távmunkára sem.

A szülő nem tud saját gyereke pedagógusa lenni

Lukács-Márton Réka pszichológus, Marosvásárhelyen oktató egyetemi tanár is alátámasztja az európai uniós tanulmányban elemzett jelenséget. A hagyományos női szerepekből kifolyólag a nőknek adatott meg az a feladat, hogy a család és a ház körüli teendőket elvégezzék, persze a hagyományos szerepek átíródtak, mert sok női munkát férfiak is megcsinálnak, és fordítva is igaz, de

a dolgok oroszlánrésze még mindig a nőket terheli

– fejtette ki a pszichológus. „Ha otthoni munkavégzés, otthoni iskola, otthoni óvoda van, akkor ebben az is benne van, hogy mindenki otthon van, ami azt jelenti, hogy naponta többet kell főzni, illetve a mosás, főzés, takarítás és gyereknevelés körüli teendők is megsokszorozódnak. Tanítói és óvónői is kell legyünk most a saját gyerekeinknek, de a szülő nem tud saját gyereke pedagógusa lenni. Számon kérheti ugyan a feladatokat, de sokszor erőszakos a gyerekkel, mert esetleg emlékszik arra, hogy ez a tantárgy neki jobban ment az iskolában, és elvárja, hogy gyerekének is jobban menjen.

Meg kell tanulni elvonatkoztatni a gyerekkori énünk és a saját gyerekeink helyzete között”

– tette hozzá a szakember. A gyereknek is nehéz, hogy egy személyben anya a minden, a szerepek megosztása volna jó, de van olyan eset, hogy csak az anyának van lehetősége távmunkára, és az apának nincs erre lehetősége, ezért a nők munkája megduplázódik. A saját munkáját is meg kell csinálnia, közben folyamatosan meg van szakítva azzal, hogy enni kell adni a gyerekeknek, mosogatni kell. Ha nem szakítják meg, akkor utána az egész házimunka és a gyerekek oktatása egyszerre zuhan a nyakába – emlékeztetett.

Merjen segítséget kérni

Meg kell találni az egyensúlyt, hogy a férfiak is kivegyék a részüket ebből, amennyire lehet – tanácsolja a szakember. „Ha nem lehet, akkor valahogy teret kell adni az anyának, hogy elszabaduljon otthonról, vagy csináljon valami olyat, amiből lelkileg tud töltekezni, például sportolni vagy a barátnőivel találkozni, hogy kimozduljon ebből a helyzetből” – javasolja Lukács-Márton Réka.

Felőrlő tud lenni a folyamatos stressz, a megfelelési igény, az állandó pörgés, nyilván az egyén teherbírása és mentális állapota is befolyásolja ezt, de tény, hogy

a vírushelyzet hozta bizonytalanság és folyamatos rémhírek embert próbáló állapotot eredményeznek.

A szakember arra figyelmeztet, egyre több a pánikbeteg, megnőtt a válások száma, a szerfogyasztás is gyakoribb, de az internetfüggőség és egyéb más függőségek is gyakoribbak. Hozzátette, nagyon fontos, ha valaki úgy érzi, hogy nem bírja, akkor merjen segítséget kérni, merje elmondani, hogy ez túl sok neki, mert ez nem szégyen.