Ott állítottak székelykaput, ahol ez már nem hagyomány

Rendhagyó eseményt tartottak, mondhatni családias körben kedden délután Marosvásárhelyen, ahol egy magánház elé állított székelykaput avattak fel. Ez alkalommal Marosszék Székely Tanácsa egy kis kiállítást is megnyitott, Marosvásárhely közterületein található székely jelképekről.

Bár a székelykapuk igazi reneszánszukat élik és több helyre állítják fel őket, Marosvásárhelyen igazi ritkaságnak számít egy új kapu állítása, ezért a tulajdonos és a Marosszéki Székely Tanács egy avatóünnepséget is szervezett.

A székely zászló is a kapun lobog

a székelykapu a családja tükre, jelképezi azokat az értékeket, amelyeket családja az évtizedek alatt képviselt, amit tovább akar adni a jövő nemzedéknek is.

Üzenni akarnak vele a közösségnek is, a marosvásárhelyieknek, marosszékieknek.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke példaértékűnek nevezte a székelykapu állítását Marosvásárhelyen, abban a városban, amely Székelyföld fővárosa volt, és erről hajlamos elfeledkezni. Arról is beszélt:

már Mátyás király idejében is írtak galambdúcos kapukról és örömét fejezte ki, hogy Marosvásárhelyen egy új székelykaput állítottak.

Elmondta azt is, hogy a Hadsereg téri piacra tervezett épület homlokzatán is ott lesz majd a nap és a hold szimbólum, de a Bolyai iskola leendő bentlakása is magán fogja viseli a magyar népi építészet jelképeit.