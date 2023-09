Ötödszörre is megszervezik a Kürtősfesztet Sepsiszentgyörgyön

Csütörtökön a szervezők sajtótájékoztatón harangozták be az eseményt

Nyújtózkodik a rekordkürtős, sokkal hosszabb lesz, mint tavaly; átalakul a cukros csemege, aranyos-ropogós, sajtos kéreggel borított sós kürtőssé változik – az október 6–8. közötti 5. kürtőskalács-fesztivál ismét látványosságokat, zsongást, ízkavalkádot, reformokat ígér.

A háromnapos esemény gazdag programot kínál az érdeklődőknek Sepsiszentgyörgy főterén;

a kulináris élmények mellett lesz vásár, kulturális, valamint számos gyerekprogram is.

„Törvény nyújtotta kötelezettségünkön túl olyan önként vállalt feladatokat is teljesítünk, amelyek révén támogatjuk a székelyföldi közösséget, a székely családok megélhetését. Az elkövetkező két hétvégén az őstermelők munkáját karoljuk fel” – mondta Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke azon a minapi sajtótájékoztatón, amelyen a szervezők beharangozták az eseményt. korábban írtuk Mézédes Őszi Vásár Sepsiszentgyörgy főterén Péntektől vasárnapig tart Sepsiszentgyörgy hagyományos Őszi Vására. A szervezők idén is nagy választékot felsorakoztató kézműves bazárral, színes zenei kínálattal, valamint izgalmas családi- és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a város főterére. A szeptember 30-án végső állomásához, a díjátadóhoz érkezett Nektáriára (székelyföldi mézversenyre) a tavalyinál kétszer több jelentkező nevezett be minőségi termékkel. A jövő hétvégére szervezett Édes ízek fesztiválja pedig Tamás Sándor szerint szintén több mint verseny: a régió gasztronómiai különlegességének népszerűsítése, hagyományos receptek újragondolása, összehangolt csapatmunka, szaktudás, elhivatottság és kreativitás lesz összegyúrva a dorongos süteménybe. Ugyanakkor azt a célt is szolgálja, hogy

a hungarikumnak nyilvánított kürtőskalács minősége Székelyföld-szerte javuljon,

Vargha Fruzsina sepsiszentgyörgyi alpolgármester személyes emlékeit is felidézte: a nagymamákkal közös kürtős sütésének hangulatát, ezzel is szemléltetve, hogy a kürtősfeszt nemzedékeket köt össze, azaz „generációs abban az értelemben, hogy programja révén a legkisebbektől a legtapasztaltabbakig mindenkit megszólít, és abban az értelemben is, hogy láthatjuk azt a folyamatot, amely során a mesterség nagymamáról, anyáról lányra, unokára száll".

Hagyományos és érdekes, újragondolt kürtősök is születnek a rendezvényen

Az 5. kiadásához érkezett rendezvényre Székelyföld minden szegletéből és – idén először – a régió határain túlról, Kolozsvárról és Brassó megyéből is jelentkeztek csapatok.

Eddig összesen tizennégyen neveztek be. Október 2-ig még regisztrálhatnak a csapatok a hagyományos és reform kürtős elkészítésére.

Idén is két kategóriában mérettetnek meg a jelentkezők. Szombaton a csapatok versenybe szállnak az Év Székelyföldi Kürtőskalácsa – 2023 díjért, ekkor hagyományos, cukros kürtőst kell sütniük. „Beépített emberek” eközben a vásári standokon is vásárolnak a termékből, ezt is pontozza majd a zsűri.

Vasárnap pedig a reform kürtős megsütésére kerül sor: a résztvevőknek legalább felerészben teljes kiőrlésű lisztet kell használniuk egy „nem édes ízvilágú” kalácshoz

– fogalmazott sejtelmesen Igyártó Réka, az AgroSic Közösségek Közti Társulás igazgatója.

Összekovácsolódott zsűri birkózik meg az elbírálás édes terhével

Jövő szombaton a délutáni órákban a Szentivánlaborfalvi Ifjúsági Egyesület

elkészíti a 20 méteres kürtőskalácsot, amit a végén bárki megkóstolhat. Mertek nagyot álmodni a szervezők és készítők, ez a kalács 5 méterrel hosszabb a tavalyinál.

Az idei kürtőskalács-fesztivál egyik újdonsága a vasárnap 11 órai édes reggeli, amelyen kürtőskalácsot és kakaós tejet kínálnak azoknak, akik előzetesen regisztrálnak a programpontra az esemény Facebook-oldalán. A verseny díjazására délután kerül sor.

Idén merészen 5 méterrel licitálnak rá a tavalyi 15 méteres rekordkürtősre – most 20 méteres lesz Fotó: Kovászna Megye Tanácsa