Ötödik hullám: túl vagyunk a legnehezebb időszakon?

Egyre több adat erősíti meg, hogy Székelyföldön is átlendültünk az ötödik hullám csúcsán, az elmúlt napokban számos járványmutató indult csökkenésnek. A kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma is visszaesett egy kevéssel, így sem Hargita, sem Maros megyében nem indokolt az online oktatásra való áttérés.

Úgy tűnik, átlendültünk az ötödik hullám csúcsán • Infografika: Tóth Szilárd

Az elmúlt napok adatai alapján enyhülni kezdett a járványhelyzet Hargita megyében, ahol a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma is csökkent egy kevéssel: míg múlt csütörtökön 236 beteget ápoltak az egészségügyi intézményekben, most csütörtökön 234-et. Maros megyében is hasonló a helyzet, enyhe visszaesés figyelhető meg. Múlt héten 264 fertőzöttet ápoltak a megye kórházaiban, ez az érték csütörtökön 260-ra csökkent. Mint ismert, az előírások értelmében

megyei szinten akkor rendelik el az online oktatásra való áttérés kötelezettségét, ha az adott megye kórházaiban a koronavírusos betegek számára fenntartott ágyak 75 százaléka betelt az aktuális hét csütörtökére. Ez sem Hargita, sem Maros megye esetében nem áll fenn.

Hargita megyei helyzet

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 112 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst ápoltak csütörtökön, közülük 75-en szorultak oxigénnel történő légzéstámogatásra – tudtuk meg Kiss Edit sajtószóvivőtől. A Covid intenzív terápiás osztályon biztosított tíz ágyból négy volt foglalt, az itt fekvő betegek mind kritikus állapotban voltak, ahogy az osztályokon kezelt további 31 páciens is. Emellett 32-en a betegség súlyos tüneteit tapasztalták.

Emellett a non-Covid intenzív osztályon négy olyan beteget kezeltek, akiknek már negatív a teszteredményük, de még mindig intenzív terápiás ellátásra szorulnak. A kórház által kidolgozott visszarendeződési terv szerint legtöbb 197 ágyat tudnak szükség esetén a koronavírusos betegeknek fenntartani úgy, hogy emellett a más betegségekben szenvedők ellátása is biztosított legyen (a kórház leterheltsége tehát 56,85 százalékos).

A páciensek 81 százaléka nem volt beoltva koronavírus ellen.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban 74 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst kezeltek csütörtökön Zörgő Noémi szóvivő tájékoztatása szerint. A bennfekvők közül 65-en voltak súlyos vagy középsúlyos állapotban, kilencen pedig enyhe tüneteket tapasztaltak. Az intenzív osztályon öt fertőzöttet kezeltek, közülük két személyt intubáltak, az osztályokon pedig további 42 páciens szorult oxigénnel történő légzéstámogatásra. A kórházban egyébként a visszarendeződési terv szerint legtöbb 153 ágyat tudnak szükség esetén a koronavírusos betegeknek fenntartani, ami jelenleg 48,36 százalékos leterheltséget jelent.

HIRDETÉS

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban érezhetően csökkent a fertőzöttek száma az elmúlt héten, így csütörtökön már csak 26 beteget ápoltak az intézményben Fülöp Enikő kórházmenedzser elmondása szerint. A bennfekvők mind súlyos vagy középsúlyos állapotban voltak, az intenzív terápiás osztályon egy személyt kezeltek, az osztályokon pedig további 14 beteg részesült légzéstámogatásban. Hivatalosan legtöbb 54 helyet tudnak a koronavírusos betegeknek fenntartani, ami közel 48 százalékos leterheltséget jelent a múlt heti 76 százalék helyett.

Fogynak az intenzív terápiás ágyak Maros megyében

Míg szerdán kiugróan magas, 891 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Maros megyében, csütörtökön ez a szám csaknem felére csökkent, 449 betegről számolnak be a Maros Megyei Prefektusi Hivatal közleményében. Ez azt jelenti, hogy 54 562-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított esetek száma.

A Maros Megyei Klinikai Kórházban jelenleg 175 ágy van fenntartva COVID-19 fertőzéssel azonosított betegek számára, ezekből 78 foglalt – tudtuk meg Gáll Boglárkától, az intézmény sajtószóvivőjétől. Emellett 11 ágyat tartanak fenn gyanús esetek számára, ebből négy foglalt, valamint 10 intenzív terápiás ágyat, amelyből csütörtökön mind a tíz foglalt volt. „Az elmúlt időszakban voltak szabad intenzív terápiás ágyaink is, most mind a tíz foglalt. A fertőzötteknek fenntartott ágyak számát azonban a járvány kezdeteitől változtatjuk a járványhelyzet függvényében. Ha szükség van rá, növeljük a számukat, ha pedig arra van szükség, akkor csökkentjük, mert azokat is el kell látni, akik nem covidosok, hanem más jellegű kezelésre szorulnak” – mondta a Székelyhonnak Gáll Boglárka.