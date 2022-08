Ötletek otthoni összejövetelekre: többféle, illetve kellő mennyiségű ételre kell törekedni

Otthonunkban is megszervezhetünk kisebb-nagyobb rendezvényeket, ám ez esetben egyebek mellett a kínálat sokszínűségére és mennyiségére is érdemes odafigyelni. Karácsony Józseftől, a Főnix Konyha szakácsától kértünk hasznos tanácsokat ez ügyben, aki részletesen elmagyarázta, hogy miként állítsuk össze a menüt és az ahhoz illő limonádét.

„Egyre jobban drágulnak az élelmiszerek és az étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatások, ráadásul az utóbbi években a járványhelyzet sem volt a legkedvezőbb, ezért is gondoltam, hogy bemutatom, mire figyeljünk, ha otthoni rendezvényekben, például keresztelő vagy éppen kicsengetés utáni nagyobb családi ebédekben gondolkodunk. Munkásabb vállalkozásról van szó, mint ha egy szakcéget bíznánk meg a feladattal, de így a pénztárcánkban is több pénz marad” – vázolta fel Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki maga is gyakran vállalja hasonló rendezvényeken az étkeztetést.

Sokszínű kínálat

Fontos, hogy többféle étel kerüljön a tálra, hogy mindenki megtalálja a számára legínycsiklandóbbat – tanácsolja a séf. Jó választás, ha disznó- és csirkehúst használunk fel, míg előbbiből fasírtot, illetve göngyölt, töltött húst, utóbbiból például nuggetset állíthatunk össze. Persze a vegetáriánusokra is kell gondolni, így helyezzünk a tálra többféle kézműves sajtot, töltött tojást és zöldségeket is. Ezenkívül jó ötlet, ha rántott gombát, hagymakarikát is kínálunk. Úgy állítsuk össze a menüt, hogy mindenkinek jusson minden ételből.