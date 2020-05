Öt új fertőzött Maros megyében

Automatizált sorompó kerül a veszélyes zsögödi vasúti átjáróhoz

Eljött az ideje a Csíkszereda közelében, a Zsögödfürdőre vezető úton található vasúti átjáró korszerűsítésének. Számos baleset is történt ott korábban, ezt megelőzendő, most sorompót is felszerelnek.