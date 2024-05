Öt juhot ölt meg egy medve Recsenyéden, több nagyvad is kószál a környéken

Több juhot is megölt Recsenyéden egy medve az elmúlt napokban, mindemellett egy másik nagyvadat el is ütöttek Homoródszentmárton községben. Egy harmadik medve pedig Bágy környékén bocsozott le. Az esetekkel összefügésben arra is választ kerestünk, hogy miért észlelnek ennyi nagyvadat a lakók a mostani időszakban.

Fülöp-Székely Botond 2024. május 15., 07:592024. május 15., 07:59

Egyet életben hagyott, négyet megölt, egy juhot pedig magával vitt az a medve, amely hétvégén tört be egy recsenyédi gazdaságba – fejtette ki lapunknak Jakab Attila homoródszentmártoni polgármester, aki a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület elnöke is. Mint mondta, a gazda nem tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, hiszen csak hajnalban vette észre a támadást – a nagyvad pedig akkorra már eltávozott –, de jegyzőkönyv készült a kárról. Várható, hogy visszatér A vadászegyesület elnöke rámutatott, nem kizárt, hogy arról a medvéről lehet szó, amely már korábban is ölt jószágokat a környékbeli településeken. Éppen ezért valószínűnek tartja, hogy

előbb-utóbb visszatér a nagyvad az ottani gazdaságok valamelyikébe, hiszen már megtanulta, hogy a portákon könnyen élelemhez juthat.

„Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a visszajáró medvék esetében csak a kilövés jelent jó megoldást. Én magam is védem a vadakat, de az emberek biztonságát mindennél fontosabbnak tartom. Éppen ezért

fel vagyunk készülve arra is, hogy kilőjük a nagyvadat,

ha az ismét visszatér a házak közé és veszélyt jelent a lakókra” – közölte. Hozzátette, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az emberek tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot, amennyiben veszélyt észlelnek. Hirdetés Ennek nyomán a csendőrség, a hivatal munkatársai, a vadásztársulat és az állatorvosból álló bizottság a helyszínre siet és a helyzet súlyosságának függvényében fog dönteni a problémás egyed sorsáról. Sok medvét látni Az esetet követően többször is lement éjszaka Homoródszentmártonból Recsenyédre a környéket ellenőrizni Jakab Attila. Találkozott is egy medvével az úton, ám az említett egyed nem volt közel a házakhoz, így nem jelentett problémát. Elmondta, érdemes azonban vigyázni Bágy határában, hiszen a falutól csak méterekre bocsozott le egy anyamedve. Az még nem okozott gondokat, így nem is kell fellépni ellene, de azért jó, ha a lakók óvatosan közlekednek.

Nem sérült meg súlyosabban a Homoródszentmárton és Abásfalva között elütött medve. Fotó forrása: Homoródszentmárton Polgármesteri Hivatala

A polgármester rámutatott, az elmúlt héten, csütörtökön

a községközpont és Abásfalva között haladva ütött el autójával egy medvét egy sofőr

– mindezt koraeste, még napvilág. Szerencsére az állat nem sérült meg súlyosabban, így idővel felállt és távozott a helyszínről. Később a vadászokkal vizsgálták át a környéket, de nem leltek a nyomára.