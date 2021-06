Öt hónap alatt 271 baleset történt a Maros megyei közutakon

Minden héten történik súlyos kimenetelű baleset a Maros megyei utakon. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Míg 2020-ban, a járványügyi szigorítások és kijárási tilalmak miatt is jelentősen csökkent a közúti balesetek száma, idén ez erőteljes növekedést mutat. A Maros megyei rendőrség kimutatásai szerint 2020 első felében az előző évi kimutatásokhoz képest 25 százalékkal csökkent a súlyos balesetek száma, de idén, január és május között a tavalyi évi adatokhoz viszonyítva már 35 százalékos növekedést mutatott. Ez azt jelenti, hogy a 2019-es adatokhoz képest is több a súlyos sérüléseket és anyagi károkat okozó balesetek száma.

A megyei rendőrség sajtószóvivője, Emanuela Fărcaș elmondta, hogy idén, az év első 5 hónapjában 271, sérüléssel járó közúti baleset volt Maros megyében, és ez 69-cel több, mint 2020 hasonló időszakában.

A balesetek következtében 13 személy elhunyt, 59-es súlyosan megsérültek és 286 személy enyhe sérülésekkel megúszta az ütközést.

A súlyos balesetek több mint fele azért következett be, mert a gépkocsivezetők nem tartották be az előírt sebességet és nem alkalmazkodtak az időjárási körülményekhez, túl gyorsan hajtottak a csúszós útfelületen. De az elsőbbségadás megtagadása is előkelő helyen szerepel az ütközések okai között, valamint a gyalogosok figyelmetlensége is. A megyei közlekedésügyi rendőrök arra kérik a gépkocsivezetőket, kerékpárosokat és gyalogosokat, hogy egymásra odafigyelve, a közlekedésügyi szabályokat betartva közlekedjenek.

Újrakezdődtek a kerékpáros felvonulások



A tavalyi évi kihagyás után a marosvásárhelyi Pro Biciclo Urbo Egyesület újra elkezdte a figyelemfelkeltő eseménysorozatát, amelynek részeként egy előre meghatározott útvonalon felvonulnak a kerékpárosok. A minden hónap második csütörtökén sora kerülő esemény célja felhívni a városvezetők, a közvélemény figyelmét a kerékpáros közlekedés hiányosságaira, továbbá arra, hogy a kerékpárosok ugyanúgy a forgalom résztvevői, mint az autósok, az úttesten közlekednek, megosztva azt az autósokkal. Az elmúlt időszakban megnőtt azoknak a baleseteknek a száma is, amelyekben kerékpárosok is érintettek, ezért szükség van arra, hogy autósok és biciklisek jobban odafigyeljenek egymásra a közutakon. 2020-ban , a rendőrség kimutatásai szerint a súlyos balesetek 10 százalékában kerékpárosok is érintettek voltak.