Az eddigi rossz minőségű helyett friss, finom kiflit kapnak a diákok – megkóstoltuk

Újra jó minőségű kifli jár az iskolásoknak

Szerződést írt alá Hargita Megye Tanácsa és a Harmopan Rt. szerdán, aminek értelmében a téli vakációt követően,

hétfőtől (január 14.) a gyergyóditrói, a gyergyószárhegyi, a gyergyóremetei, a csíkszeredai, valamint a székelyudvarhelyi tanintézetek számára a Harmopan Rt. szállítja a péktermékeket a tej-kifli programban.

Az iskolásoknak ingyen tízórait biztosító kormányprogram révén ezidáig az említett településeken az a tordai székhelyű Logistic Media Pop Art biztosította a kifliket, amely az elmúlt években számtalan pénzbírságot kapott a nem megfelelő minőségű termékek miatt. Mivel az említett településeken az előírtnál kisebb kiflit vagy szavatossági határidő nélküli péktermékeket kaptak több alkalommal is az iskolások, Hargita Megye Tanácsa felbontotta a szerződését a céggel decemberben. Viszont még így is több megyei településre, például a gyergyószentmiklósi iskolákba a tordai cég szállítja a pékterméket, ezeken a helyeken még nem sikerült szerződést bontani. Várhatóan erre akkor lesz lehetőség, ha ezekben a térségben is bebizonyosodik, hogy a tordai cég megszegte szerződésben vállalt feltételeket.

A szerződés aláírással egybekötött sajtótájékoztatón bemutatták a szóban forgó kifliket, amelyeket a Harmopan Rt.-től kapnak ezentúl az említett települések iskoláinak tanulói.

Nekünk is lehetőségünk volt megkóstolni, véleményünk szerint pedig nem lehet panasz a minőségükre.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint bizalommal vannak a Harmopan Rt. felé, a tordai céggel való szerződésbontásban pedig nagy segítség volt a lakosság hozzáállása, illetve a közösségi médián tett aktivitások is. Ugyanakkor kiemelte, a szerződés egyelőre a 2018/2019-es iskolai tanév végéig szól, viszont vélhetően négy éves időtartamra hosszabbítják. A Harmopan Rt. ügyvezető igazgatója, Albert László örömét fejezte ki, hogy az iskolások újra megfelelő minőségű kiflit kaphatnak.