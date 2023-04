Őszre átadnák a tusnádfürdői új óvodát

A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja nyújtott támogatást az új intézmény létrehozásához, az építkezést tavaly ősszel kezdték el . A helyszínt úgy választották ki, hogy távolabb legyen a nagy forgalmú főúttól, a telket az óvodafejlesztési program több alprogramját, így a zöldmezős beruházásokat is megvalósító Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) vásárolta meg a Kovács Miklós utcában.

udvar és játszótér kialakítására is van lehetőség – ez korábban hiányzott.

Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester arra számít, hogy a munkálatokat nyáron befejezik, és ősszel már az új épületbe járhatnak az óvodások. Mint kérdésünkre elmondta, az alapozás és az alsó szint elkészítése után most történik a födém kiöntése, ezt követi egy újabb falazás és a tetőszerkezet összeállítása. Hozzátette,

az áremelkedések miatt költségkiegészítésre van szükség ahhoz, hogy az összes szükséges felszereltséget és bútorzatot be tudják majd szerezni az óvoda számára.

Ugyanakkor a szerkezetépítés, külső és belső burkolás, közműhálózatok szerelése után a tereprendezést, az udvar és játszótér kialakítását is el kell végezni, az új intézményt pedig működtetés céljából engedélyeztetni is kell. Az új épület három óvodai, illetve napközis csoport, 60 gyermek számára tud helyet biztosítani, ugyanakkor része lesz az intézménynek egy ebédlő, melegítőkonyha, egészségügyi szoba is, és minden teremnek külön mosdója lesz.

A jelenlegi óvodának nincs udvara, és a főút mellett helyezkedik el. Ráadásul a tűzvédelmi engedélye is hiányzik, ennek megszerzésére sincs lehetőség a jelenlegi épületben, mert nem erre a célra épült, egy átalakított régi villában működik.