Őszi Hadjárat: találkozási pont azoknak, akik az igazi nemzeti értékeket képviselik

Milyen lehetett a huszártoborzás Kossuth idejében? Hogyan mutathatott több száz délceg huszár a nyeregben, akik a haza védelmében indultak harcba lóháton? Ezt hivatott felidézni az a csaknem két évtizedes hagyományra visszatekintő huszárhadjárat, amelyet Szentegyházán hívnak életre minden év október első hétvégéjén. Az esemény a lovas hagyományőrzésen túl a nemzeti értékek átadása szempontjából is fontos, ugyanakkor értékes találkozási pontja is azoknak, akik nemzeti értéket képviselnek, és minden nap dolgoznak azon, hogy ez fennmaradjon. Az idei kiadáson huszáregyenruhában vett részt a rendezvény fővédnöke, Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár is.