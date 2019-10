Őszi Gazdanapi Sokadalom és Vásár: hálát adtak a termésért

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg Gyergyószentmiklóson az Őszi Gazdanapi Sokadalmat és Nagyvásárt szombaton, amelynek célja minden évben, hogy hálát mondjanak a begyűjtött termésért. A rendezvénynek ezúttal is volt jótékony mozzanata, előadáson lehetett hasznos információkat szerezni, tartottak kamramustrát és megmérettettek az óriástermények is.

• Fotó: Gergely Imre

Ezen a szombaton nem csak a gyergyószentmiklósi piactéren, hanem a környékén is igazi vásári forgatag volt. Az Őszi Gazdanapi Sokadalmat ezúttal is a gazdálkodók munkájának elismerése jegyében szervezték, ezt hangsúlyozta megnyitó beszédében Len Emil, Gyergyószentmiklós alpolgármestere is.

A székely, ezen belül a gyergyói ember mindig büszke volt két keze munkájára, illetve annak eredményeire. Elégedetten hajtotta párnára a fejét esténként, ha tudta, hogy sikeresen lezajlott a betakarítás, az állatok van mit egyenek, igyanak, és a család asztalára is finom falatok kerülnek a kétkezi munka eredményeképpen

– fejtette ki az elöljáró, aki kiemelte azt is, hogy óriási köszönettel tartozunk a gazdáknak, hiszen munkájukkal értéket őriznek a térségben, másrészt általuk kerülnek egészséges falatok az asztalunkra. Elhangzott: napjainkban az is kérdés, hogy lesz-e, aki továbbvigye a gazdálkodást, de egyelőre hála a Fennvalónak, ma is sokan igyekeznek továbbadni a mesterséget, így bízhatunk benne, hogy 20-30-40 év múlva is lehet szervezni gazdanapokat a térségben.