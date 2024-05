Összetört kisbuszból sikeres nagyvállalkozás

Személyszállítói területen vágtak bele a vállalkozói életbe, később áttértek az autóbuszok értékesítésére, majd a kőbányák és az útépítés világában is megtalálták boldogulásukat. Hosszú távú céljaik között szerepel ugyanakkor egy térkőgyár megépítése, ami a környék jogi és fizikai személyeit szolgálná ki. A jelenleg négy céget – a Transpturt, a Transtrade-et, a Transtrade Contstuctot és a HebaCons Sovatát – irányító Demény Attila és fia, Demény Szabolcs nézőpontjából ismerhetjük meg a farkaslaki vállalkozások történetét és jövőképét.

– emlékezett vissza a kezdetekre a farkaslaki vállalkozó, aki egy szerencsés balesetnek köszönheti azt, hogy megvásárolhatta a cég első nagy buszát: Budapesten egy figyelmetlen sofőr hátulról a kisbuszba hajtott, a biztosítótól kapott pénzösszegből pedig meg tudta vásárolni az első 50 fős Ikarust. „Kaotikus éveket éltünk. Nekem teherautóra volt jogosítványom, de azzal is retorziók nélkül lehetett autóbuszt vezetni.

Az utasok kérésére ugyanakkor sokszor padokat tettünk be a széksorok közé, így akár 70-en is lehettünk egy út során”

Az ezredfordulóra már 40 saját autóbusszal és rendszeres menetrenddel közlekedő Transptur a személyszállítás mellett az autóbuszok értékesítésébe is belefogott.

Az erőgépek értékesítése mellett rájöttünk, hogy vidékünkön a bányászatban is nagy lehetőségek rejlenek.

Sikaszóban, Malomfalván majd Szovátán (Cserepes) is kőbányát nyitottunk, az itt kitermelt alapanyagot pedig építkezési vállalatoknak adjuk tovább” – ismertette az alapító, aki befektetésként a szovátai HebaCons Kft.-t is megvásárolta. „A HebaCons székhelye továbbra is Szovátán van, amit a fiam, Szabolcs vezet. Ennek a cégnek fő feladata a beton szolgáltatása az építőipari vállalkozásoknak” – világított rá Demény Attila, aki