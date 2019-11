Összesen 2,5 millió euró értékben írtak alá támogatási szerződést a keresztúri kistérségben

Mintegy ötezer, legfeljebb 15 ezer euróról szóló finanszírozási szerződést ír alá a Pro Economica Alapítvány a székelyföldi gazdákkal és jogi személyekkel, akik állat- és gyümölcsfavásárlási céllal, valamint gépparkjuk fejlesztése érdekében pályázhattak. A román hatóságok nem örülnek maradéktalanul a magyar kormány Erdélyben is megvalósuló gazdaságfejlesztési programjának.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Hargita, Kovászna és Maros megyékben összesen 4986 kisgazda és jogi személy pályázott sikeresen a maximum 15 ezer euró értékű vissza nem térítendő támogatásért, amely hetvenöt százalékos szubvenciót jelent mezőgazdasági gépek, törzskönyvezett haszonállatok – a ló és a szárnyasok kivételével –, valamint gyümölcsfák megvásárlása esetén – fejtette ki szerdán Székelykeresztúron Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány vezetője. Rámutatott,

a keresztúri kistérségben összesen 183 pályázó volt, 37 településről.

Ők alá is írhatták a finanszírozási szerződéseket a helyszínen. Ez 2,5 millió eurós támogatást jelent.

HIRDETÉS

Az alapítvány vezetője arra is kitért, hogy ebben az évben több mint 120 millió eurós költségvetésből gazdálkodhattak, amelyet programjaikon keresztül pályáztattak ki. Az egyik kategória volt a mezőgazdasági feldolgozóipari egységek támogatása, amely esetben olyan nagy, több millió euró értékű beruházásokra kell gondolni, mint tejfeldolgozók, vágóhidak és silók létrehozása és megújítása. A három megyében összesen hatvanhat ilyen pályázatot nyújtottak be, amelyeket 70 millió euróval támogatnak. Ennek célja, hogy megerősítsék a felvásárlói piacot, amely a kisgazdáknak is segítséget jelent.