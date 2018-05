Összekovácsoló programok gyermeknapra

Elkezdődött a gyermeknapi rendezvények sorozata, a Juventutti Alapítvány és a Caritas hétfőn Csíkszeredában közel négyszáz gyermeket látott vendégül. Lesz még gyermeknapi program bőven a héten, nemcsak a munkaszüneti napon, pénteken, hanem már csütörtökön is.

Osztályközösségeknek szerveztek hétfőn csapatépítő tevékenységet • Fotó: Gecse Noémi

A csíkszeredai Szent Imre Ifjúsági Központban hétfő reggel nagy volt a gyerekzsivaj, több osztálynyi gyermek játszott egyszerre az udvaron és az épületben. A gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata és a csíkszeredai Juventutti Alapítvány idén is közösen szervezte meg itt a Gyermeknapi Játékmaraton elnevezésű programját, az ifjúsági központban a nap folyamán egymást váltották az osztályok. Csíkszeredából és a környékről jelentkeztek be előzetesen az osztályok a tevékenységre, 387 gyermeket vártak a foglalkozásokra. Amint Budaházi Renáta a Juventutti Alapítvány részéről elmondta,

a két civil szervezet munkatárasai önkéntesek segítségével csapatépítő, szórakoztató játékokat tartottak a diákoknak.

Lehetett hangoskodni, néha kifejezetten nagyokat kiáltani és vizes lufikat szétpukkantani is − a nap folyamán mintegy ötszáz lufit használtak fel a programokon. Mivel a foglalkozásokat osztályközösségeknek szánták, június elseje, a gyermeknap pedig munkaszüneti nap, így oktatás sem lesz, ezért hozták előre már tegnapra a Játékmaratont − tudtuk meg.

A gyermekek a támogatók jóvoltából ajándékcsomagokat is kaptak, a nap végén pedig csoportkép is készült minden osztályról. Egy üzenőfalra felírhatták azt is, hogy ki, hogyan érezte magát, „Nagyon jó volt”, „Jól éreztem magam”, Szeretnék még jönni” − olvastuk az üzenőfalon a nagy lelkesedéssel felírt szavakat.