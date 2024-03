Összefogott a közösség: újraépül a háromgyermekes család háza

Szerencsétlenség következtében vált lángok martalékává a hónap elején egy illyefalvi lakóház, amely egy háromgyermekes házaspárnak nyújtott addig biztonságos otthont. A tűzvész óta az önkormányzat és a faluközösség összefogásával elkezdődtek az új hajlék építési munkálatai, a nehéz sorsú családnak azonban továbbra is jól jön minden támogatás.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a tűzben a szülők legkisebb, hároméves gyereke is könnyebb sérülést szenvedett. A tűzoltók négy órán keresztül oltották a lángokat, amelyek kiváltó okát azóta sem tisztázták. Az otthonból végül semmi nem maradt meg.

A tűzkárosultak ideiglenesen a rokonsághoz költöztek be, együtt a három gyermekkel, akik közül a legidősebb nyolcéves.

A szerencsétlenséget követően a sepsiillyefalvi önkormányzat a református egyházzal közösen gyűjtést indított, a környékbeli vállalkozók, községbeli támogatók és a helyi tanács jóvoltából csakhamar hozzá is kezdtek az udvar kitakarításának, új ház építésének.

sikerült ruhával, élelmiszercsomaggal támogatni a szülőket és gyerekeket, valamint pénzt is gyűjtöttek.

A támogatók között nem csak községhközponti, hanem aldobolyi és sepsiszentkirályi illetőségűek is bőven akadnak.

A károsultak számára ugyanakkor mindenfajta segítség jól jön a továbbiakban is: élelmiszernek és ruhaneműnek egyaránt örülnek, emellett építőanyagok is jól jönnek, és vállalkozó szellemű önkénteseket is várnak. Kuti Katalin arra kéri a közösséget, ne engedjék el a család kezét, hiszen hosszú út áll előttük addig, amíg újra biztos tető kerül a fejük fölé. Adományt utalni a Segítő Angyal Egyesület számlaszámaira lehet: O33BTRLEURCRT0672853601, RO83BTRLRONCRT0672853601. További információt a 0723-351 712-es telefonszámon nyújt az egyesület elnöke.