Ossian és Hobó a 30. Szent György Napokon

Érdemes beírni a naptárunkba a 30. Szent György Napok dátumát: április 23-30. A szervezők szerdán ismertették a nagyszínpadi előadókat, illetve olyan programokról is szót ejtettek, amelyek a reményeik szerint sok látogatót vonzanak majd.

Alig három hét van már csak a Szent György Napok 30., évfordulós kiadásának megnyitásához, így elárulták a városnapok főszínpadi fellépőit, illetve a közösségi színpad műsorairól, és egy érdekes, a helyi képzőművészeket saját műhelyeikben bemutató kezdeményezésről is beszámolt a szervezők részéről Dancs Zsolt, Bordás Beáta, Lázár-Prezsmer Endre és Erdély András.

A Made in Sepsi RETRO keretében három helyi együttes ad összesen kétórás koncertet. A 2001-ben alakult Free Connection a Szent György-napi jazzklubos eseményeken kezdte a karrierjét, ma már felnőttek a nagyszínpadhoz, ahol szabadon „lépnek kapcsolatba” a jazz-blues zene óriásai által megírt zeneszámokkal. A PressTones a 2016-os városnapok alkalmával alakult, a zenekar tagjai mind sajtómunkások, akik a szabadidős zenélést vitték sikerre. Az 1993-ban alakult Semaphore nélkül nem is lehetne retróhangulatról beszélni, hiszen

a városnapok előtt végzett közvélemény-kutatások során, 6-7 éve rendre felmerült az Ossian zenekar neve, ezért is örülnek, hogy most sikerül a székelyföldi rajongók kedvében járni.

Szombaton a 2019-ben alakult, erdélyi alternatív rockot játszó Szintaxis nyitja a színpadi produkciók sorát, Radics Gigi és öttagú zenekara ad kétórás koncertet. Őt a román könnyűzene egyik legmenőbb előadója (melynek Damian Rusu révén sepsiszentgyörgyi gitárosa van) a The Motans követi a színpadon.

Vasárnap a helyi kötődésű zenekarok kapnak több teret, a Sepsiszentgyörgyről elköltözött, Kolozsváron alkotó duó, Ráduly Botond és Petri Gergő, Mano&Gregor lép elsőként színpadra kiegészülve egy négytagú zenekarral, őket követi a Made in Sepsi koncertje, amely során vizuálisan is próbálják visszaidézni a régi városnapok hangulatát. A sztármeghívott idén a Kossuth-, EMeRTon- és Fonogram-díjas Földes László, Hobo lesz, aki bandájával érkezik. A szervezők szerint