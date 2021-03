Őshonos fafajtákat ültettek a Szejkefürdőn

Bálint Antal és Szakács Sándor felügyelték az ültetést • Fotó: Beliczay László

Két-háromezerre tehető azoknak a facsemetéknek a száma, amelyeket az elmúlt több mint egy évtizedben ültetett el a Rotary Club. A faültetési projekt ötletgazdája és felelőse Szakács Sándor nyugalmazott erdőmérnök, a klub 2018–2019-es soros elnöke. A kezdeményezés révén

a Szejkefürdőre vezető Szívek sétánya mentén, a szejkei források mellett, a fentebb lévő derítőállomás körül, illetve a székely kapusor lábánál zajlott a fásítás.

Kizárólag őshonos, közepes méretű csemetéket ültettek, kocsányos tölgyet, hegyi juhart és magaskőrist, némelyik fa már két méternél is magasabb. „Közepesen gyorsan nőnek ezek a fajták, tíz év után már két-három méteresek is lehetnek” – avatott be a szakember.