Orvosi rezidensképzést indíthatnak a gyergyószentmiklósi kórházban is

Szigorítanak az iskolai ellenőrzéseken, de nem a büntetés a cél

A tanintézetek higiéniai és biztonsági körülményeit eddig is folyamatosan ellenőrizték a megyei népegészségügyi igazgatóságok képviselői, de a szokásos ellenőrzéseket most megtoldják a járványtani intézkedések betartásának az ellenőrzésével is.