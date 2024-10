Orvos kellene Gyergyószentmiklósra az iskolások egészségügyi ellátásához

Gyergyószentmiklóson működik ugyan iskolai orvosi rendelő, de orvos nélkül. Asszisztensek és háziorvosok végzik el a feladatot. Iskolai fogorvosi rendelőre is szükség lenne.

Úgy gondolom, rosszkor jött az önkormányzatnak az állás megüresedése, és remélem, most a választás után, amikor rendeződnek a dolgok, ez is megoldódik, és sikerül oda egy orvost alkalmazni.

Az állami szférában ugyan jelenleg le vannak tiltva az alkalmazások, de ez fontos, egyedi állás, itt volna lehetőség a megoldásra. Próbálunk segíteni ebben is, és bővíteni az asszisztensek számát vidéken is, hiszen ott is szüksége van erre a gyerekeknek” – részletezte a Székelyhon megkeresésére válaszolva Tar Gyöngyi.

Amint megjegyezte, Gyergyószék ennek ellenére nem áll rosszul ebből a szempontból, hiszen