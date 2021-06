Országszerte esőzések várhatók

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A meteorológusok szerint kedd délelőtt 10 órától szerda délelőtt 10 óráig Tulcea és Konstanca megyében, illetve Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa és Prahova megye hegyvidékén nagy esők várhatók, a lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 40-50 litert négyzetméterenként, illetve elszigetelten a 70 litert is. A tengerpart vidékén a szél 55-70 kilométeres sebességgel is fújhat óránként.

Ugyanebben az időszakban időszakonként fokozott lesz a légköri instabilitás Erdély legnagyobb részében, a Bánság déli részében, Olténiában, Munténia nyugati felében és a hegyvidéken: záporokra, zivatarokra, felhőszakadásokra, erős szélre, villámlásokra lehet számítani, elszigetelten jégeső is előfordulhat. Ezekben a régiókban elsőfokú riasztás van érvényben. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 20-35 litert négyzetméterenként, elszigetelten a 40 litert is. Bő csapadék várható Munténia keleti és északkeleti részében, Moldova déli felében, Dobrudzsában is – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.