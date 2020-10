Országszerte egymillióval kevesebb beteg volt az idén kórházban

A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések és a kórházak átalakítása következtében több mint egymillióval kevesebb beteget utaltak be idén januártól augusztusig a romániai kórházakba, mint egy évvel ezelőtt – hívja fel a közvélemény figyelmét Lorenzovici László orvos, közgazdász, egészségügyi elemző.

A kórházak hivatalos jelentései alapján a fekvőbeteg ellátásban kezelt akut és krónikus betegek, és a sebészeti esetek országos szinten áprilisban a tavalyi évhez képest 71 százalékkal, májusban 61 százalékkal csökkentek, június és szeptember között pedig 45-40 százalék között volt ez az érték.

Év elején, januárban az onkológiai esetek 8,3 százalékos, februárban 2 százalékos növekedést mutattak az előző évhez képest, a tavasztól viszont itt is drasztikus csökkenés következett be, áprilisban 46 százalékkal, augusztusban 40 százalékkal kevesebb rákos beteget kezeltek. Az összesített kimutatásokban szerepelnek az állami és a magán egészségügyi intézmények is. Mint az adatokkal kapcsolatosan Lorenzovici László orvos, közgazdász, egészségügyi elemző kiemelte:

a járvány kezdetekor az egészségügyben voltak indokolatlan beutalások, beavatkozások, amelyek csökkentése szükségszerű volt, de ezek valószínűleg csupán az esetek alig 20 százalékát tették ki, a többi elmaradt kezelés, sebészeti beavatkozás létfontosságú lett volna.

Maros megyében nagy a csökkenés

A szakember azt is kiemelte, hogy a megyék között is nagy különbségek vannak, például a számadatokból kiderül, hogy Kolozsváron jobban kezelték a járványt, a korlátozások ellenére elég sok beteget tudtak fogadni és kezelni. Maros megyében viszont az országos és helyi döntések nem kedveztek a krónikus betegeknek. Példaként említette, hogy a tavalyi év augusztusához képest idén augusztusban a Maros Megyei Klinikai Kórházban 69,4 százalékkal kevesebb akut beteget utaltak be, szeptemberben ez a szám -45,6 százaléknyi volt. Utóbbi csökkenés számokban így néz ki:

tavaly 2604 akut beteget láttak el, idén viszont csak 1417-et.

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház esetében augusztusban ez a csökkenés 42,2 százalékos, szeptemberben pedig 25,9 százalékos volt.

Hargita megyében jobb a helyzet

A Hargita megyei kórházak összességében jobb helyzetben vannak, mint az országos átlag, ezekben augusztusban az akut esetszámcsökkenés az előző évhez képest csupán 31,8 százalékos volt, szeptemberben pedig 28 százalékos, de itt is nagy különbségek figyelhetők meg.

Maroshévízen volt a legrosszabb a helyzet augusztusban 65 százalékos visszaeséssel, szeptemberben ez a szám -41,7 százalék lett.

Székelyudvarhelyen is nagy a csökkenés, augusztusban -41 százalék, szeptemberben -38,5 százalék, ez konkrét számokban így néz ki: tavaly szeptemberben 1350 akut esetet kezeltek, idén szeptemberben pedig 830-at.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban augusztusban 22,6 százalékos csökkenést jegyeztek, szeptemberben pedig 21,3 százalékkal kevesebb beteget kezeltek a tavalyi évhez viszonyítva, tehát a tavalyi 2054 helyett 1616-ot.

A szakember szerint elgondolkodtató a Maros és Hargita Megyei kórházak közötti nagy különbség.

Háromszéken is kisebb a csökkenés

Kovászna megyében ugyanakkor szintén kisebb volt a csökkenés az országos átlaghoz képest szeptemberben, pontosabban 28 százalékos visszaesést jegyeztek a korábbi évhez viszonyítva.

A kézdivásárhelyi kórházban 22 százalékos, míg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban 35 százalékos csökkenés történt az ellátottak számában.

Lorenzovici László szerint helyi szinten is jobban oda kellene figyelni a nem koronavírusos betegekre, és megoldásokat kell találni, hogy kezelésük, követésük biztosítva legyen. Ellenkező esetben a koronavírus-járvány nagy áldozatai lesznek azok a krónikus betegek, akik idén szinte egész évben nem tudtak megfelelő orvosi ellátáshoz, kezeléshez jutni.